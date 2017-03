Idrettsjurist: – Skal en del til for at FIS anker Johaug-dommen

Rett før VM-start i Lahti meddelte Det internasjonale skiforbundet (FIS) at det offentliggjør sin beslutning om en eventuell anke i Therese Johaug-saken tirsdag 7. mars.

– Det skal i utgangspunktet en del til for at FIS anker. Det er nok kun aktuelt å anke i de sakene hvor FIS mener at det er klart at dommen fra det nasjonale domsutvalget er feil. Det vil også være både ressurs- og tidkrevende for FIS å anke. Følgelig skal FIS være ganske trygge på at de vinner fram med sin argumentasjon før de velger å starte en ankeprosess, sier Mackenzie-Robinson til NTB dagen før offentliggjøringen.

Han er jurist og ekspert på idrettens voldgiftsrett (CAS).

Johaug ble av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund dømt til 13 måneders utestengelse etter den positive dopingprøven hun avla i fjor høst. Domsutvalget reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned.

Johaug anket ikke

– Jeg vil bli overrasket hvis FIS anker kun for å få en ekstra måneds utestengelse. Velger FIS å anke, vil de trolig nedlegge en påstand om en vesentlig lengre utestengelse enn 14 måneder. Nøyaktig hvor lang utestengelse de vil innstille på er imidlertid vanskelig å si, mener CAS-eksperten.

Johaug selv og Antidoping Norge har begge falt ned på ikke å benytte seg av sin ankeadgang.

– At Antidoping Norge var fornøyd med domsutvalgets vurderinger, begrunnelse og straffeutmåling og derfor ikke anket, betyr ikke nødvendigvis at FIS og Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) ikke vil anke. Hvor sannsynlig det er at WADA eller FIS eventuelt anker er imidlertid vanskelig å si. Johaug-dommen er nok i nedre sjiktet av hva som kan aksepteres av utestengelse sammenlignet med dagens regelverk og andre tilsvarende saker, evaluerer Mackenzie-Robinson.

Ordknapp WADA

– Det er imidlertid viktig å huske på at det skal en god del til før FIS og/eller WADA anker. Hadde Johaug for eksempel ikke blitt idømt noen utestengelse, ville det nok ikke vært tvil om at WADA og/eller FIS kom til å anke.

I tillegg til FIS har også WADA mulighet til å anke. Verdens antidopingbyrå har tidligere sagt til NTB at de ikke vil ut med nøyaktig tid for når de skal komme med en avgjørelse.

– Både FIS og WADA har sine egne juridiske organer som på et selvstendig grunnlag skal ta stilling til dommen og om den eventuelt skal ankes. Det er imidlertid ikke helt utenkelig at FIS og WADA har sparret litt rundt en eventuell avgjørelse om å anke. Det hender at både særforbund og WADA anker. Et eksempel er Contador-saken. Her anket imidlertid UCI og WADA på forskjellig grunnlag med hver sin teori rundt hendelsesforløpet, sier idrettsjuristen.

Den opprinnelige utestengelsen for Therese Johaug gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at jenta fra Dalsbygda kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

– Jeg har ingen tall på hvor ofte FIS og/eller WADA anker avgjørelser fra nasjonale domsutvalg. Jeg vil imidlertid tippe at det er større sannsynlighet for at WADA anker enn FIS. Uansett ville jeg ikke følt meg helt trygg hvis jeg var Johaug før alle parters ankefrister er utløpt, sier Mackenzie-Robinson til NTB.

(©NTB)