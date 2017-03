Første VM-gulltørke for gutta siden 1970

Sist Norge ikke tok et individuelt VM-gull i løpet av en var i 1970. Året før hadde USA nettopp landet på månen for første gang. Det skriver NRK.

Femmila søndag ble siste sjanse til å ta et etterlengtet norsk individuelt VM-gull, men Martin Johnsrud Sundby maktet ikke å gå fra konkurrentene og havnet utenfor pallen.

Marginer

Kjetil Jansrud var svært nære gullet i alpint, men kom 45 hundredeler for sent. Også skiskytter Johannes Thingnes Bø var nære, men han var 70 hundredeler unna VM-gull på sprinten.

Martin Johnsrud Sundby kjempet om gull på skiathlon, men et stavbrekk sørget for at Sergej Ustjugov kunne juble høyest.

Helge Bartnes, Olympiatoppens sjef for vinteridretter, vil ikke kalle det hele uflaks.

– Det er så mange faktorer som påvirker hvem som står øverst på pallen. Det å brekke en stav er nødvendigvis ikke uflaks, det kan være udyktighet også, sier han til NRK.

Prioritere hardere

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener de norske herreløperne i langrenn bør se til Iivo Niskanen og Sergej Ustjugov når det kommer til å prioritere noen distanser framfor andre.

– Noen av konkurrentene velger vekk en del renn, som Iivo Niskanen fra Finland og Ustjugov fra Russland. De norske må prioritere mer kynisk og velge vekk renn tidligere i sesongen, sier han til kanelen og legger samtidig til at det koster å være en langrennsnasjon med bredde i toppen.

Det gjør at utøverne må imponere tidlig i sesongen for i det hele tatt å komme med på VM-laget.

– Det er så hardt å kvalifisere seg at man blir presset til å være i god form fra første konkurranse i november og helt fram til uttaket i mesterskap. Det er en utfordring at folk så å si kvalifiserer seg i hjel, sier han.

