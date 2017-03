Chelsea har fått klarsignal til nytt storstadion

– London er en av de beste sportsbyene og jeg er glad for at vi snart kan legge til Chelseas nye stadion til en liste over allerede fantastiske arenaer i byen, sa borgermester Sadiq Khan i en pressemelding.

Serielederen i Premier League har planlagt å bygge den nye arenaen på samme tomt som deres nåværende stadion, Stamford Bridge, vest i London, som har plass til 41.631 tilskuere.

Forslaget fikk planleggingstillatelse av lokale myndigheter i januar og den nye arenaen kan bli tatt i bruk til 2021/22-sesongen.

– Etter å ha tatt en balansert titt på planene er jeg tilfreds med at det er et stadion av høy kvalitet, og med spektakulært design, som kan øke kapasiteten på den allerede eksisterende tomten, sa Khan.

– Jeg er sikker på at stadionet vil være en juvel i Londons sportskrone, og at det vil tiltrekke seg besøkende og fotballfans fra hele verden, la han til.

Det nye stadionet har blitt designet av Herzog og de Meuron, arkitektene bak "fugleredet" brukt under Beijing-OL i 2008 og Bayern Münchens hjemmearena.

(©NTB)