Alexis Sánchez ga Wenger mer hodebry

Wenger, som kan være inne i sin siste sesong som Arsenal-manager, har vært i hardt vær denne sesongen.

TV 2-ekspert Kasper Wikestad sa til NTB i februar at han tror franskmannen er ferdig som manager i klubben etter sesongen.

Siden den gang har laget tapt mot Watford, Chelsea og nå sist Liverpool i ligaen.

Kranglet med lagkamerater

Mot Merseyside-klubben valgte Wenger å benke sin stjernespiller Alexis Sánchez fra start. Han forklarte vrakingen med at han ønsket å spille mer direkte, men kampplanen gikk i vasken med 0–2 til pause. Sanchez kom inn ved sidebyttet og hadde en målgivende pasning, men kunne ikke forhindre 1-3-tap.

Nå rapporteres det at det slett ikke kun var sportslige grunner til at chileneren, som kan forlate klubben i sommer, ble plassert på benken fra start.

Britiske The Guardian skriver at 28-åringen stormet av treningen i forkant av møtet med Liverpool og at han kom i opphetede diskusjoner da flere lagkamerater gikk i garderoben for å hente ham.

Mandag stilte han på trening og tok Wenger i hånden før treningen startet.

Mesterliga-exit?

Onsdag er Wenger klar for ny storkamp når det tyske storlaget Bayern München kommer på besøk til returoppgjør i åttedelsfinalen i mesterligaen.

Spørsmålet er om Sanchez da er tilbake i startoppstillingen.

London-klubben har et håpløst utgangspunkt etter å ha tapt 5–1 i München og dersom laget ryker ut og i tillegg ikke klarer å forbedre sin nåværende tabellplassering (5.-plass) i Premier League, blir det vanskelig for Wenger å fortsette.

Tidligere Premier League-keeper Mark Schwarzer sa til BBC etter kampen mot Liverpool at han tror flere spillere forsvinner dersom Wenger fortsetter i klubben.

– Jeg tror Alexis Sánchez og flere andre spillere nå avventer og ser hva Wenger gjør. Dersom Wenger fortsetter tror jeg vi vil få se mange spillere komme inn samtidig som mange forsvinner ut av klubben.

