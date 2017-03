Tony Bellew slo David Haye med brukket hånd

Det var overraskende at seieren gikk til Bellew i O2 Arena, der altså begge bokserne slet med skader underveis i kampen.

– Jeg brakk den høyre hånden i annen- eller tredje runde. Jeg merket det godt, men smertene var ikke så sterke, for det eneste jeg tenkte på var å vinne, sa Bellew etter kampen. Han la til at hånden så ut som en liten bowlingkule etter at han fikk av seg hansken.

Bellew var WBC-verdensmester i cruiservekt før møtet med Haye. Han måtte derfor steppe opp en vektklasse, men det så ikke ut til å gjøre ham noe. Nå sier manageren hans at han trolig kommer til å fortsette karrieren i tungvekt, og det er en kamp om tungvektstittelen som frister mest.

Haye på sin side gikk på sitt første nederlag siden 29004, og tapet som kom lørdag, var det tredje i karrierens hans.

