Sundby: – Jeg var sjanseløs

32-åringen klarte ikke å kvitte seg med konkurrentene i avslutningen av den rekordraske femmila og måtte se både Alex Harvey, Sergej Ustjugov, Matti Heikkinen og Andrew Musgrave passere seg i avslutningen. Etter å ha hatt noen minutter for seg selv satte Sundby ord på den enorme skuffelsen han kjente.

– Jeg gjorde alt jeg kunne, men var sjanseløs. De siste to kilometerne gikk jeg alt jeg kunne for å få forspranget jeg trengte, men jeg bare lyktes ikke, sa han til NTB og resten av det norske pressekorpset.

Røa-løperen har hatt femmila i Lahti i tankene det siste året. Søndag var planen å bestige toppen av seierspallen for første gang i karrieren for å motta et individuelt mesterskapsgull. Slik gikk det ikke. Allerede lørdag kveld ante Norges fremste gullhåp uråd.

Da kom beskjeden om de finske VM-arrangørene ikke hadde noen planer om å preparere løypene foran femmila.

– Da skjønte vi at forholdene ville bli identiske med det jentene skled rundt på (på tremila), og da ble det fort en helt annen strategi enn det vi hadde sett for oss og det jeg har tenkt de siste ti månedene, sa Sundby.

Avviste uflaks

De bange anelsene viste seg å stemme. I svært isete og harde løyper ble det en stor fordel å gå i rygg, og bruddforsøk ble enkle å nøytralisere.

– Det var klink is, og da blir vi gående i 25 km/t gjennom ei hel femmil. Det blir enorm fart og litt som i sykling. Alle vet hvor lett det er å ligge bak i høy fart der, sa Sundby.

Han la ikke skjul på at han stilte seg uforstående til arrangørens beslutning om ikke å preparere løypenettet. Samtidig var han tydelig på at det ikke var noen unnskyldning.

– Jeg har aldri opplevd at en arrangør ikke preparerer løyper før en distanse i et internasjonalt mesterskap, men det er dønn likt for alle, sa veteranen, som heller ikke ville være med på at uflaksen har forfulgt ham i årets VM.

Ikke bare fikk han det verst tenkelige føret på femmila, men i skiathlon brakk han staven i avslutningen og måtte se en opplagt gullsjanse glippe.

– Sånn har det ikke noe for seg å tenke. Skal man lykkes, skal man gjøre det uavhengig av forhold og ting som skjer. Jeg er veldig glad for at jeg har vært i toppform i dette mesterskapet og fått ut det jeg er god for. Jeg har bare ikke fått gullet, sa Sundby.

Klem fra kona

Fra Lahti reiser han med to individuelle sølvmedaljer og gull på stafetten. Søndag var det likevel mest skuffelse å lese i ansiktet til Røa-løperen.

– Jeg brukte et kvarter i smørebua etter målgang til å gå gjennom løpet og tenke på hva jeg kunne ha gjort annerledes, men kom ikke fram til noe. Jeg er fryktelig skuffet over at jeg ikke klarte å vinne, men jeg gjorde alt jeg kunne, sa Sundby.

– Jeg kom hit med en drøm om å få et individuelt gull og gjør et veldig godt mesterskap. Jeg tar to individuelle sølvmedaljer og gull på stafetten, men jeg får ikke til det jeg drømmer om. Det blir jeg lei meg over. Nå skal jeg deppe over det et par timer, og så er dette bare til syvende og sist bare idrett.

Etter å ha vært gjennom de obligatoriske intervjuene pressesonen gledet han seg mest til å gi kona Marieke en klem. Hun var på plass i Lahti. Mandag gjenforenes han med sønnene Max og Markus hjemme i Oslo.

Neste sportslige utfordring er femmila i Holmenkollen kommende lørdag. Der er Sundby igjen favoritt. Det blir han fort under vinterlekene i Pyeongchang neste vinter også. Før han kommer så langt skal det legges ned en solid treningsjobb, forhåpentlig uten forstyrrende elementer.

– Nå slipper jeg forhåpentlig en møkkasommer og møkkahøst med mye utenomsportslig skit, og kan legge fokus inn på trening i stedet. Det blir nok sikkert et litt annet år, heldigvis, sier Sundby med henvisning til den belastende astmasaken som preget overskriftene i fjor sommer og høst.

