Skipresidenten hyller dronningen, men savnet Johaug

De norske jentene var ustoppelige og hanket inn seks gull av seks mulige.

– Det er helt fenomenalt. Det å vinne seks av seks gull, som ingen har gjort før, forteller noe om det laget og noen fantastiske løpere. Det sier litt om et team som fungerer veldig godt, sier Røste.

36 år gamle Bjørgen er kommet tilbake fra fødsel og parkerte det meste av konkurrenter i den finske skimetropolen med fire gull.

– Vi kommer ikke utenom dronningen og laglederen Marit. En ting er det hun presterer på arenaen, i løypene, som vi bare kan ta av oss hatten. Det er helt utrolig hvordan hun har kommet tilbake, sier Røste.

– Det andre er hva hun står for i tillegg. En ting er hva de norske jentene sier, men jeg ser jo at konkurrentene også hyller henne for den personen hun er og den omsorgen hun viser. Hun skaper et fellesskap også internasjonalt, og det viser hvor flott hun er som menneske. Det er ikke så mye mer å si, fortsetter en mektig imponert skipresident.

Bjørgens OL-tvil

Han vil ikke legge press på Bjørgen foran vårens vanskelige beslutning: Skal Rognes-jenta satse videre og ta med seg OL i Sør-Korea eller ikke.

– Jeg har respekt for Marits avgjørelse, uansett om det blir det ene eller det andre. Men som alle andre nordmenn ser jeg gjerne Marit i OL. Det er det ingen tvil om, men jeg har respekt for at hun tar den rette avgjørelse for seg og sin familie. Men vi krysser fingrene og håper vi ser henne i OL, sier Røste.

Han trekker også fram Maiken Caspersen Falla, gullprinsessen i Lahti.

– Tre gull, helt fantastisk. At hun lykkes når det gjelder, er helt utrolig.

Johaug-savn

Men Johaug-saken forsvinner ikke i norsk gullrus. Marit Bjørgen brukte anledningen til å tilegne gullet i skiathlon til dopingutestengte Johaug.

– Hva har du tenkt om at Therese Johaug har vært hjemme under VM?

– Hele denne saken er bare veldig trist. Vi skulle gjerne ha hatt med Therese her og vi ser alle fram til at saken kan avsluttes og at hun kan komme tilbake til laget. Det hun opplever er den verste situasjonen en utøver kan havne i. Det har vært krevende, først og fremst for henne og hennes nærmeste, men også for laget og norsk langrenn. Jeg håper virkelig hun klarer å holde motivasjonen oppe og kommer sterkt tilbake. Det kan bli veldig spennende når hun kommer tilbake, sier Røste til NTB.

– Får ikke hjelpe henne fullt ut

– Har du hatt henne i tankene?

– Jeg tror vi alle har det. Marit satte ord på det. Det er ingen tvil om at det har vært en vanskelig sak. Som jeg har sagt noen ganger: Noe av det som er vanskelig med denne saken for oss som organisasjon er at når en utøver kommer i den verste situasjonen en utøver kan havne i, gir ikke reglementet oss muligheten til å hjelpe henne fullt ut. Det synes jeg har vært vanskelig, sier han.

– Domsutvalget har konkludert med at det er ubetydelig skyld. Men selv en ubetydelig feil får store konsekvenser for den det gjelder. Men vi må som alle andre forholde oss til det regelverket som til enhver tid gjelder.

– Tror du hun orker å holde motivasjonen oppe der hun trener alene?

– Det både håper og tror jeg. Jeg ser virkelig fram til den dagen hun er tilbake, sier Røste før hjemreise fra Lahti-VM.

