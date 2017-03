Røthe: – Blankere enn i Vikingskipet

Vossingen gikk inn til sjetteplass på VMs avslutningsdistanse og fastslo etterpå at de harde og isete løypene ikke på noen måte talte til hans fordel.

– Jeg manglet vel 20 kilo ekstra til å stå mer stabilt på skiene når det blir så isete som dette. Det var blankere der ute enn i Vikingskipet, sa Røthe etter målgang.

På spørsmål om hvor raskt han skjønte at forholdene ville påvirke egne muligheter på femmila, svarte han:

– Det skjønte jeg ganske fort.

God taktikk

Etter femmila var det mye snakk om den norske lagtaktikken. Røthe var fornøyd med hvordan han selv og lagkameratene grep an oppgaven.

– Lagarbeidet var det ingenting å si på. Først satte Holund fart, og så gikk Gløersen til angrep etter at de andre hadde blitt litt møre. Russerne måtte gjøre jobben med å hente ham inn. Jeg føler vi gjorde det veldig bra i første del av løpet, sa Røthe.

Til dem som mener at de norske gutta kunne hjulpet Petter Northug med å holde farten nede i avslutningen, sa han:

– Vi går jo som et lag, men dette er samtidig en individuell idrett. Jeg må innrømme at jeg ikke tenkte all verden på mine lagkamerater de siste kilometerne.

Skuffende

Fra Lahti reiser de norske langrennsløperne på herresiden hjem uten et individuelt gull.

– Det er helt klart skuffende. Stafetten var bra, og det var viktig å få det gullet. Det var en sånn glede i hele gjengen da det skjedde, men det er klart vi skulle hatt et individuelt gull, medga Røthe.

Neste utfordring for vossingen blir femmila i Holmenkollen kommende lørdag.

(©NTB)