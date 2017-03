Olimb-brødrene bidro til ti strake

De satte opp Sebastian Karlsson for 1-0-målet i overtallsspill etter 6.43 i midtperioden. I siste periode scoret Jakob Lilja i undertall, mens Emil Sylvegård satte punktum i tomt bur et halvt minutt før slutt.

Linköping er nå bare poenget bak Frölunda i kampen om 2.-plassen i grunnserien. Opp til serieleder Växjö er det seks poeng når bare to serierunder står igjen.

Blant alt som taler for Linköping foran sluttspillet er at laget i unge Marcus Högberg (22) og Jacob Johansson (23) har fått fram en skarp målvaktduo. Søndag reddet Johansson 30 skudd og holdt nullen.

– Det føles veldig bra at vi har to så dyktige målvakter, og utespillerne er like trygge uansett hvem av dem som spiller. Det er godt å ha to å velge mellom, i tilfelle vi får skader i sluttspillet, sier trener Dan Tangnes.

Linköping har ikke tapt i egen hall siden årsskiftet.

– De var bedre enn oss i 60 minutter, og vi hadde trøbbel med deres fart, medga Brynäs' assisterende trener Tommy Sjödin.

