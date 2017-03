Old Firm i cupens semifinale

Celtic kom under i hjemmekampen mot St. Mirren da gjestenes midtstopper Harry Davis scoret etter frispark før det var spilt et kvarter. Det var Celtics første baklengsmål på hjemmebane siden desember.

Den suverene serielederen i eliteserien slet med å slå tilbake mot tabelljumboen fra mesterskapsserien, og tidlig i annen omgang sto bare tverrliggeren i veien for 0-2. Moussa Dembélé prøvde å klarere et frispark, men holdt i stedet på å gjøre selvmål.

To raske mål av Mikael Lustig og Scott Sinclair vendte omsider kampen, og Dembele noterte sitt 32. mål for sesongen i riktig ende av banen før innbytter Leigh Griffiths satte punktum.

Laget til Brendan Rodgers er dermed fortsatt ubeseiret i skotske turneringer denne sesongen, etter 34 kamper.

Norske Pål Fjelde var ubenyttet reserve for St. Mirren.

Rangers tok seg til semifinale lørdag med 6-0 over Hamilton, mens Hibernian (3-1 over Ayr lørdag) og Aberdeen (1-0 over Partick Thistle søndag) tok de to siste semifinaleplassene.

Glasgow-gigantene ble trukket mot hverandre i semifinalen, mens Aberdeen møter Hibernian. Begge kamper spilles på Hampden Park 22. og 23. april. Det er også finalearena i mai.

