Ny sportslig ledelse i Hannover

Klubbdirektør Martin Bader og sportsdirektør Christian Möckel fikk begge sparken søndag, dagen etter 0-2-tapet mot Karlsruhe. Tidligere Schalke-direktør Heldt overtar begge deres roller.

Noe overraskende får derimot trener Daniel Stendel beholde jobben.

Det var klubbsjef Martin Kind som reagerte på den skuffende prestasjonen mot bunnlaget Karlsruhe, som gjør at Hannover nå er to poeng bak 2.-plassen som gir direkte opprykk.

Stuttgart og Union Berlin befinner seg på opprykksplassene.

– Styret er av den oppfatning av spillerne vi besitter har kapasitet til å sikre opprykk, men vi føler også at vi for å oppnå det målet må gjøre endringer i klubbens sportslige ledelse, heter det i en uttalelse.

Heldt var fram til sist sommer sportsdirektør i Schalke, men hans kontrakt ble ikke forlenget.

Iver Fossum spilte 2. omgang for Hannover i lørdagens tap.

For øvrig vant Greuther Fürth 2-1 i derbykampen mot Nürnberg søndag. Veton Berisha spilte fem minutter som innbytter for vinnerlaget, mens Even Hovland var ubenyttet reserve for Nürnberg.

