Northug med røff Løfshus-kritikk

Uttalelsene falt 20. februar på det første pressemøtet to dager før den første VM-øvelsen i Lahti. Løfshus beklaget samme kveld utspillet og sa at han ikke mente det så direkte som det ble oppfattet. Det var ikke intensjonen med utspillet.

Northug ville ikke kommentere utspillet for 14 dager siden. Da sa han at han fikk vurdere om han skulle skyte fra hofta senere. Det gjorde han etter VMs avslutningsøvelse.

Debatt

– Hva synes du om debatten som oppsto etter uttalelsene hans i forkant av mesterskapet? Det ble mange overskrifter og mye støy. Påvirker det løperne? ville Adresseavisen vite.

– Det blir diskutert, og man er enige om at å ta opp en sånn ting rett i forkant av et mesterskap, det er hoderystende og skal ikke skje av en leder. Det tror jeg at Vidar skjønte selv også, det går ikke an å holde på sånn. Det blir helt feil. Som leder vet du at du ikke skal ta opp en sånn sak i forkant av et mesterskap. Da skal fokuset være å gå fort på ski og det sportslige og legge til rette for løperne.

– Tror du dette kan få noe etterspill?

– Det blir det sikkert, men dette styrer ikke jeg. Dette er det skistyret som skal evaluere. Alt fra lederne til utøverne, sa Northug etter søndagens 8.-plass på femmila.

Kurs

I en mer spøkefull tone kom Northug med følgende karakteristikk av landslagssjefen:

– Det er enten eller med han. Enten er han snill som en pus som han har vært i dag, eller så er han verst i klassen. Men jeg skal snakke med ham nå når jeg møter ham i traileren. Jeg skal ta et mediekurs med ham. Han har mer å lære.

– Løfshus sier at han er fornøyd med Lahti-VM selv uten dette manglende gullet til herrene?

– Jeg tror ikke han er ærlig når han sier det. Jeg vet at han ikke er fornøyd uten et individuelt gull. Såpass godt kjenner jeg ham. Jeg har vært på lag med ham. Det er han absolutt ikke fornøyd med, sa Petter Northug.

Vidar Løfshus selv ville ikke si noe om dette under sin oppsummering av mesterskapet.

– Ja, som jeg sa: Målet var å bli beste nasjon, og det klarte vi.

(©NTB)