Norsk skuffelse da Harvey vant VM-femmila

Sundby ga alt i kampen om gullet han så lenge har lengtet etter, men han klarte ikke å riste av seg de mest spurtsterke konkurrentene på slutten av løpet i fristil.

Alex Harvey fra Canada var overlegen på oppløpet og tok gullet. Russeren Sergej Ustjugov tok sølvmedaljen, mens hjemmenasjonen kunne juble for bronse ved Matti Heikkinen.

– Resultatmessig en enorm skuffelse for det norske laget, vurderte tittelforsvarer Petter Northug overfor NRK.

Ga alt

Sundby startet sin langspurt omtrent to kilometer før mål. Mange løpere falt av, mens seks mann var med i kampen om medaljene. Briten Andrew Musgrave ble nummer fire, mens Sjur Røthe endte på 6.-plass.

– Det er veldig synd at jeg ikke klarte å nå opp i dag. Jeg gjorde alt jeg kunne, gikk "all in", men jeg klarte det ikke. Det er selvfølgelig dødskjipt akkurat nå, sa Sundby til NRK.

– Vi hadde masse strategier for hvordan vi skulle løse det, men det gikk ikke når så mange løpere var med inn mot mål, la han til.

Gløersen-rykk

Anders Gløersen rykket fra feltet alene tidlig i løpet, men ble tatt igjen etter å ha gått ensom i tet i elleve-tolv kilometer. Han ledet på det meste med drøyt tjue sekunder.

– Det var kjemperaske forhold, og jeg tenkte at jeg skulle gå hardt slik at de andre på laget kunne spare seg litt. Jeg er egentlig fornøyd med måten jeg løste det på, men jeg hadde ikke krefter igjen på slutten, sa Gløersen.

Han endte sist av de norske på 11.-plass. Tittelforsvarer Northug ble nummer 8, mens Hans Christer Holund tok 10.-plassen.

Mangler gullet

Sundby har aldri tatt medalje på 50 kilometer i mesterskap og har heller ikke individuelt gull. Det er blitt to sølvmedaljer i Lahti, mens han også var med på gullaget på stafetten fredag.

– Totalt sett har mesterskapet mitt vært bra, men jeg sa jo at jeg ønsket et individuelt gull. Det ble "close, but no cigar", sa Sundby.

Særlig Ustjugov har plaget nordmannen under årets VM. Russeren avgjorde en intens duell mellom de to på 30 kilometer skiathlon, og i tillegg har han tatt gull på lagsprint og sølv på både sprint, stafett og 50 kilometer.

Norge reiser hjem fra VM med ett gull, to sølv og tre bronse i herrelangrenn. På kvinnesiden ble det gull i samtlige øvelser samt ett sølv og to bronse.