Kristoff falt av i siste bakken da Démare vant

Démare fikk med seg landsmann Julian Alaphilippe i et avgjørende rykk på den småkuperte åpningsetappen av det franske sykkelrittet, og FDJ-rytteren hadde få problemer med å spurtslå Alaphilippe på oppløpet.

Démare tok sin tredje seier for sesongen, og skal kjøre mandagens etappe med ledertrøya.

Kristoff vant spurten i et lite felt bak den franske duoen og tok sin første podieplassering i et ritt i verdenstouren denne sesongen under dårlige værforhold i Bois-d’Arcy.

Spurtkanonene André Greipel, Marcel Kittel, Nacer Bouhanni og John Degenkolb falt alle fra tidligere på etappen på grunn av sidevind og sprekk i feltet. Kristoffs vinnersjanser var dermed større på slutten, men nordmannen klarte ikke henge på det avgjørende rykket.

Kristoff-lagkamerat Sven Erik Bystrøm kom inn til mål på 33.-plass, 1.57 minutter bak vinneren.

Søndagens etappe var den første av åtte etapper i Frankrike. Rittet avsluttes neste søndag.

(©NTB)