Jentenes gullrush gjorde Norge til beste VM-nasjon

– Det er ingen tvil om at vi er godt fornøyd. Vi har hatt fantastiske resultater med 18 medaljer. Jeg sa etter Falun (20 medaljer) at å toppe det er sannsynlig ikke mulig. Men når vi er i nærheten, er det veldig bra, sier skipresident Erik Røste.

Lahti-fasiten for Norge ble sju gull, seks sølv og fem bronse. For to år siden ble det hele elleve gull, fire sølv og fem bronse i Falun.

– Det produseres nye skiløpere, om det er i løyper eller bakker, hele tiden. Vi har et mål om å være verdens beste skinasjon, og å være en nasjon bestående av skiløpere. Resultatet ser vi her.

De norske langrennsgutta derimot klarte ikke å ta individuelle gull, men haugevis av øvrige medaljer.

– Jeg var i samme situasjon i 1995, mitt første mesterskap som trener, hvor vi var store favoritter på flere distanser, men vant bare stafetten. Det å vinne noe sammen, hva det betyr, det så vi virkelig på fredagen. Det har vært bra resultater med mange medaljer for gutta.

Takhøyde

Kombinert slet individuelt, men tok sølv både på teamsprinten og i lagkonkurransen.

– Det oppsummerer egentlig VM, det er i lagkonkurransene vi virkelig markerer oss. Kanskje gjør det vi har vært gjennom at vi står sterkere, mener Røste.

Mest oppmerksomhet fikk Magnus Moan og Espen Andersen, som begge sang ut i mediene etter det de oppfattet som feil vrakinger.

– Vi er en organisasjon som det er mye oppmerksomhet rundt. Det må være takhøyde for å ha meninger. Jeg har ikke registrert det som noen stor utfordring. Jeg er opptatt av at vi skal ha takhøyde for at når man er skuffet, så skal man få si det. Det er viktig, understreker Røste.

Hopptårer

I hopp var det lenge bare tårer og frustrasjon, men inntrykket ble berget siste dag med sølv i lag. Jentehopperne forsvant i tårer. Først rotet Maren Lundby bort gullet og ble nummer fire, før 17 år gamle Silje Opseth landet på 67,5 og surret det til i mikskonkurransen.

– Det var litt synd med Maren, men hun fikk markert seg og vist at hun virkelig kan. Hun er fortsatt ung, selv om hun har vært med i VM siden 2009. Hun gikk god erfaring, som det er godt å ta med seg i en OL-sesong, sier Røste.

Han ble mektig imponert da Opseth tørket tårene og modig svarte på det ene spørsmålet etter det andre.

– Det er brutalt på mange måter, men slik er sportsverdenen. En gang må være den første. Det er viktig for oss som lag at lagene klarer å håndtere det. Toppidretten kan være brutal. Det skal man aldri glemme i jubelen og medaljene.

– Vi har noen fantastiske rollemodeller og ambassadører for det vi holder på med. Der kunne vi nevnt mange. Det å stå opp og ta ansvar, ikke stikke seg unna og gi uttrykk for sine følelser, det er en del av hva sporten inneholder.

Berget medalje

Hoppgutta risikerte å reise hjem uten medaljer for første gang siden 2001, men avsluttet med stil med lagsølv.

– Det var så moro da de endelig lyktes. Da presset var som størst, da klarte de å levere. Det viser styrken i det laget. Jeg har snakket mye om laget, men jeg kommer ikke unna det når jeg snakker om hoppgjengen heller, sier Røste.

– Er det noen som står for fellesskapet, er det virkelig dem. At de klarer å reise seg. De hadde en fenomenal lagprestasjon i storbakken, men fikk ikke medalje. Verden er så brutal at å reise hjem uten medalje, ville vært en nedtur.

