Ingebrigtsen tok EM-sølv midt i tung oppkjøring

Rogalendingen var i mål på tiden 8.00,93. Det ble for tøft å true spanske Adel Mechaal i kampen om gullet, men han hadde full kontroll på sølvmedaljen.

– Det er alltid kjekt med medalje. Selv om dette var en del av en tung treningsfase, er det fantastisk at han hevder seg i europatoppen uansett. Mesterskapet har vært et pusterom mellom vinter- og vårtreningen, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til NTB på telefon fra Serbia.

Ingebrigtsen gikk rett i tet fra start. Tempoet var ikke spesielt høyt i søndagens finale. Til sammenligning hadde 26-åringen tiden 7.55,26 i kvalifiseringen.

Da farten ble skrudd opp mot slutten, hang Ingebrigtsen godt med og avanserte fra tredje- til andreposisjon. Til slutt distanserte han den tyske bronsevinneren Richard Ringer med åtte hundredels sekund. Det skilte 33/100 opp til gullet.

Overrasket

Henrik Ingebrigtsen tok bronse på 3000-meteren under innendørs-EM i 2015. Da var han over 15 sekunder raskere enn i søndagens finale. Tiden 7.45,54 er fortsatt hans bestenotering på distansen innendørs.

Ifølge pappa Gjert var sønnen overrasket over at ingen andre var villige til å dra opp farten.

– Han regnet med at tyskeren skulle komme, men han kom aldri. Flere bare la seg bak, og det har jeg aldri opplevd før. Henrik kunne dermed kontrollere inn sølvet, sier Ingebrigtsen senior og legger til:

– Han gjorde én dum ting, og det var da han byttet bane i siste sving. Han skulle holdt seg helt i ro og ventet til oppløpet. Han fikk seg en kilevink, men hentet seg bra inn igjen. Jeg tror han ville slått spanjolen om han hadde vært mer tålmodig.

Ser mot London

Det var bare få dager før mesterskapet at det ble klart at de to eldste Ingebrigtsen-brødrene skulle stille til start i Beograd. Filip røk ut i fredagens kvalifisering til 1500-meteren, mens storebror Henrik fikk et bevis på at han hevder seg internasjonalt igjen etter skademarerittet.

Forrige sesong ble ødelagt på grunn av en alvorlig hamstringskade og trøbbel med en tå.

– Det er klart medaljen betyr mye etter det som skjedde i fjor. Han har hatt en lang rekonvalesensperiode, men dette viser at det er blitt gjort en grundig jobb. Dette ser lovende ut. Henrik kommer til å få en meget, meget bra sesong, spår Gjert Ingebrigtsen.

Friidretts-VM i London er årets store mål for Ingebrigtsen-gutta.

– Henrik har ambisjoner om en finaleplass. Dette skal være sesongen der han er tilbake på nivået han skal være på, avslutter pappa Gjert.