Holund: – Var som å gå på skøyter

Isete og harde løyper gjorde VMs avslutningsdistanse meget krevende for romerikingen. Til mål kom Holund med ski der kantene nærmest var helt borte.

– Det var et spesielt renn. Det var fryktelig isete, så det ble litt som å gå på skøyter. Man får ikke brukt beina helt, og da blir det litt som Bambi på isen, sa 28-åringen til NTB.

Kostet for mye

Lyn-løperen gjorde flere forsøk på å sette opp farten underveis, men måtte innse at de raske forholdene gjorde det enkelt å tette eventuelle luker for dem som kom bak.

– Kroppen kjentes bra, men jeg skal ærlig innrømme at jeg er litt for dårlig på sånt føre som det var i dag. Det ble for lett å henge med. Både jeg og Martin (Johnsrud Sundby) prøvde oss, men det kostet for mye å ligge foran, og det var for lett å ligge bak, sa Holund.

Nittedal-gutten er ingen stor spurter, og visste godt at han måtte kvitte seg med de sterkeste avslutterne for å ha en sjanse til å ta medalje. Det skjønte han raskt at kom til å bli vanskelig.

I mål var han nummer ti.

OL neste

– Det er klart man blir skuffet, det er VM-medalje som har vært drømmen, men jeg må være så ærlig å si at jeg ikke var god nok. På et annet føre kunne jeg vært med i medaljekampen, sa han.

Trøst fant landslagsløperen i det faktum at han i fjor høst ikke så ut til å være VM-aktuell i det hele tatt. Et fall på treningsleir i Italia endte i en skulderskade som kostet ham to måneder med trening.

– Det har vært litt berg-og-dalbane denne sesongen, og det så veldig mørkt ut på høsten. Da så jeg ikke for meg at jeg skulle gå mesterskap før i OL neste år. Det at jeg har kommet meg til VM, er en liten seier, sa Holund.

Nå rettes fokuset mot OL i Pyeongchang.

