Hetland uenig i taktikk-kritikk

Norge endte uten medalje på femmila etter at Sundby var sjanseløs i spurten, hvor mange savnet spurtkongen Northug.

Hetland forsto lite av kritikken mot manglende lagtaktikk på den avsluttende VM-distansen i Lahti.

– Nei, det vil jeg ikke si. Dette er ikke noen lagkonkurranse. Utøverne går for å få så god plassering som mulig for seg selv, og legger opp en løpsstrategi for å gi dem (seg selv) best mulig resultat, sa landslagstrener Tor Arne Hetland på spørsmål om ting skulle vært løst annerledes.

Noe opptrekk som i sykkelsporten fikk vi aldri se i solskinnet. I stedet for å sette Northug i god posisjon, dro Sundby opp tempoet og sørget for at Norges spurtmuligheter ble kraftig svekket.

– Sånn er det på slutten av skirenn. Utøverne går for seg selv. Når avslutningene kommer, er det full spiker. Alle vet hvor de burde ligget og hvilke rygger de helst skulle ha fulgt. Når utfallet ble som dette, blir det sånn, sa Hetland.

Han forsvarte den norske taktikken på femmila.

– Når en står på siden, skulle en gjerne sett at de gjorde sånn og sånn. Men jeg mener de gikk bra taktisk og forsøkte å rive feltet i stykker. De strakk feltet gang på gang, men de kom opp igjen i de lette partiene, sa Hetland.

Sundby må vente

Han poengterte at de norske løperne hadde samarbeidet underveis. Hetland mente det var vanskelig å si om Northug ville gjort en bedre spurt enn Sundby klarte mot gullvinner Alex Harvey og toer Sergej Ustjugov.

– Det blir umulig å svare på det. Selvsagt, Petter i godt slag kunne ha spurtet ned Alex og Ustjugov, sa Hetland og dro svaret inn mot en mer generell karakter.

– Petter går et kjempeløp. Det er årsbeste. Han skulle aller helst sett at VM kom en måned senere, sa Hetland.

Northug overrasket mange med søndagens åttendeplass. Han er på full fart tilbake etter overtrening.

Samtidig må Sundby vente på sitt første individuelle mesterskapsgull internasjonalt. Røa-løperen endte på femteplass etter at han var helt sjanseløs i spurten.

– Martin er i sin aller beste form i år. Han går bare gode skirenn, men dessverre får han ikke det gullet han fortjener, sa Hetland.

Har møtt overmenn

Langrennsguttas eneste gull kom i stafetten, men det rant inn med medaljer av ikke fullt så edelt metall.

– Når vi ser på laginnsatsen, har hele laget prestert. De har vært helt oppe i toppen. De har møtt noen overmenn, Ustjugov, (Iivo) Niskanen og (Federico) Pellegrini, og i dag Alex Harvey. Det viser at vi må være på tærne, sa Hetland.

– Vi må jobbe enda hardere neste år når det er OL i Korea.

Hetland fikk spørsmål om Northug er den eneste som sikre norsk gull på distanse.

– Jeg tror det er veldig mange av de andre utøverne som er uenig i det, svarte landslagstreneren.

