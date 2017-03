Hetland trygg på Gløersen

Oslo-gutten får sin sjanse i årets verdensmesterskap søndag. Forberedelsene skal ifølge skøytespesialisten ha vært de aller beste, men likevel er ikke Gløersen hundre prosent trygg på egen form.

– Jeg er kanskje den mest usikre av dem som sitter her, men hadde jeg trodd jeg var i dårlig form, hadde jeg sagt fra. Jeg tror jeg er i bra form, sa Gløersen på lørdagens pressekonferanse i utøverleiren i Vierumäki.

Forberedelsene fram mot sesongens klare høydepunkt har han gjort i høyden. Sist helg gikk han norgescuprennet over tre mil skøyting på Åsen. Der var han slått av femmilskollega Hans Christer Holund med drøye to minutter.

Kvalifisert siden før jul

Gløersen tror han kommer til søndagens Lahti-renn i en helt annen forfatning.

– Jeg håper veldig at det rennet var en gjennomkjøring. Det var ikke et renn jeg hadde brukt mye krefter på å forberede meg til. Jeg tror jeg har gjort ting etter boka og er trygg på at jeg har ladet opp bra, sa han.

Kvalifisert for søndagens VM-distanse har han vært helt siden andreplassen på verdenscuptremila i Davos før jul.

Landslagstrener Tor Arne Hetland er sikker på at Gløersen kommer til å vise seg tilliten verdig.

– Spesialist

– Anders er en spesialist i skøyting og helst på de litt lange løpene. 15-kilometeren har han landet mange ganger, og i Davos var han maksimalt forberedt og endte på pallen. Anders er jeg ikke bekymret for at ikke skal prestere, sier han til NTB.

– Hvor sikker har Gløersen vært på å gå denne femmila?

– Det er en grunn til at han er i VM-troppen, og det er for å gå femmil. Det er det han kan aller best, sier Hetland.

På femmila har Gløersen selskap av Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Petter Northug. Sistnevnte er tittelforsvarer.

