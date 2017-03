Gløersen var skuffet over seg selv

Oslo-gutten gikk for et tidlig rykk og ledet femmila i rundt 10 kilometer helt i starten.

– Jeg skulle hjelpe til å mørne feltet. Det var bare å sette fart og håpe at noen måtte bruke krefter på å ta det igjen. Det var ikke noe mål at det skulle holde helt inn, sa Gløersen.

Da det hele ble avgjort hang han ikke med og ble til slutt nummer elleve.

– Jeg var skuffet over meg selv på de siste kilometerne, jeg var jo sjanseløs. Jeg vet ikke om det skyldes at jeg brukte litt for mye krefter i starten, eller om beina ikke var gode nok etter fem mil. Jeg er fornøyd med at jeg var i riktig posisjon med fem kilometer igjen, og skulle jeg gjort det igjen ville nok kanskje ha spart mer krefter i starten, mente Gløersen.

