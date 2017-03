Dahl vant Vasaloppet igjen: – Det er et mirakel

35-åringen kjempet seg opp i tetgruppen med fire kilometer igjen. I en dramatisk spurt var han sterkest og slo Andreas Nygaard med noen få centimeter. Stian Hoelgaard ble nummer tre.

Dahl forsvarte dermed fjorårets seier mot alle odds. Torsdag skadet han ryggen under trening.

– Dette er et mirakel. Det var en seier å bare komme til start. For to dager siden kunne jeg ikke engang gå på ski. I går gikk det for første gang, men jeg merket at jeg var helt ferdig på slutten på grunn av en kink i ryggen. Dette er min største seier noensinne, sa Dahl til SVT.

Vondt

Kirkenes-løperen medgir at den klassiske 90-kilometeren var blytung.

– Det var utrolig tungt etter fem kilometer. Jeg hadde så vondt i ryggen.

Dahl var ikke i tetgruppa med under fem kilometer igjen, men plutselig var han å se på halen av feltet. Da luktet han nok en seier i Vasaloppet.

– Dette er helt enormt av John Kristian Dahl, sa NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg da Dahl hadde kommet seg opp til feltet.

Anders Aukland prøvde seg på et rykk 12 kilometer fra mål. Veteranen fikk en del meter, men det tok ikke lang tid før feltet anført av Stian Hoelgaard tettet luken.

Strykkarakter

Petter Eliassen så lenge ut som den sterkeste i søndagens løp, men på oppløpet lyktes han ikke. 31-åringen endte til slutt på en skuffende 16.-plass.

Eliassens taktikk fikk strykkarakter hos SVT-ekspert Anders Blomquist.

– Det er helt ubegripelig. Det må være den største "seiersglipp-taktikken" i Vasaloppets historie, sa Blomquist, ifølge Expressen.

I kvinneklassen vant Britta Norgren på hjemmebane. Svensken slo toer Astrid Øyre Slind med 1.37,9 minutter.

Dette er vinnere av Vasaloppet siden 2007:

2017: John Kristian Dahl, Norge

2016: Dahl

2015: Petter Eliassen, Norge

2014: Dahl

2013: Jørgen Aukland, Norge

2012: Jörgen Brink, Sverige

2011: Brink, Sverige

2010: Brink

2009: Daniel Tynell, Sverige

2008: Aukland, Norge

2007: Oskar Svärd, Sverige

Ole Ellefsæter ble i 1971 første nordmann som vant.