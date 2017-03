Begredelig svensk VM

Mens Norge ble beste VM-nasjon for tiende gang på rad med sine 18 medaljer, ble det uvanlig lite å juble for sett med svenske øyne.

To sølv og to bronse ble fasiten for "söta bror " i den finske skimetropolen. Langrennsyndlingen Charlotte Kalla var involvert i tre av fire medaljer.

29-åringen fra Tärendö tok bronse i skiathlon på VMs fjerde konkurransedag og fulgte opp med sølv bak Marit Bjørgen på 10 kilometer klassisk. Kalla var også en sterk bidragsyter da de svenske jentene tok sølv på stafetten bak Norge.

Svenskene tok også bronse på herrestafetten.

Sist broderfolket i øst reiste hjem med så få medaljer var etter VM i tsjekkiske Liberec i 2009. Da ble det kun to sølv og én bronse. Anders Södergren tok sølvet bak Petter Northug på tremila, og samme valør ble det på medaljen til Anna Olsson og Lina Andersson på lagsprinten.

Bronsemedaljen kom på langrennsstafetten for kvinner.

Sverige ble 11. beste nasjon på medaljestatistikken i Liberec. I Lahti ble fasiten plass nummer ti.

Sveriges medaljefangst i VM de fem siste VM på ski:

2017: 0 gull, 2 sølv, 2 bronse

2015: 2 gull, 4 sølv, 3 bronse

2013: 1 gull, 6 sølv, 0 bronse

2011: 2 gull, 2 sølv, 1 bronse

2009: 0 gull, 2 sølv, 1 bronse

