Weng trodde hun skulle kollapse

Enebakk-jenta gikk inn til en kruttsterk sølvmedalje på 30-kilometeren i Lahti ved å holde Astrid Uhrenholdt Jacobsen bak seg på oppløpet. Mot slutten av rennet var imidlertid sølvjenta sikker på at hun ikke ville nå målstreken.

– Jeg sliter av og til med at jeg ikke får puste. På oppløpet trodde jeg bare jeg skulle falle om, men jeg er sykt fornøyd med at jeg ikke kollapset, sier Weng til NTB.

25-åringen er ikke helt ukjent med pustebesværet som slo inn over henne de siste kilometerne av tremila.

– Det har skjedd tidligere, for eksempel på Lillehammer (for to år siden) da jeg gikk sammen med Charlotte Kalla. Det er både ubehagelig og litt skremmende, sier Weng.

Vil ha legesjekk

Hva problemene kommer av, er Enebakk-jenta mer usikker på.

– Det er sikkert fordi jeg anstrenger meg og er dårlig til å puste. Det er kjempeubehagelig, men det gikk heldigvis veldig bra, sier sølvvinneren, som uansett ønsker seg en sjekk av egen kropp i kjølvannet av lørdagens opplevelse.

– Jeg bør nok få en sjekk av legen, sa Weng.

Pusteproblemene overskygget likevel ikke det faktum at sesongens beste kvinnelige langrennsløper i verdenscupen fikk en etterlengtet individuell medalje på Lahti-VMs neste siste dag. På spørsmål fra NTB om hva sølvmedaljen betyr for henne, svarer Weng:

– Den betyr mye. Spesielt når jeg har hatt en kjempesesong, men ikke følt at formen har vært så bra som jeg har ønsket her i VM. Sånn sett var dette en veldig opptur for meg.

VM-gull på lagsprinten og stafetten var Wengs medaljebeholdning i Lahti foran lørdagens tremil. Enebakk-jenta avviser at mangelen på en individuell medalje har vært en stressfaktor.

– Det har ikke stresset meg, men jeg synes det har vært kjedelig å føle at jeg blir stiv i rennene uten at det går spesielt fort, sier hun.

Hadde ikke trua

Foran den avsluttende 30-kilometeren la verdenscuplederen lista svært lavt på egne vegne. Det kan ha vært en suksessoppskrift.

– Jeg hadde ikke trua i det hele tatt, og kanskje gjorde det at jeg slapp ned skuldrene litt ekstra. Kanskje var det akkurat det som skulle til, sier Weng.

Selv om hun hang godt med i tetgruppa underveis, var ikke medaljehåpet spesielt stort da heller.

– Jeg var så sikker på at jeg ikke skulle klare å holde helt inn, så sånn sett var jeg nok rett og slett litt feig. Dermed var det greit at Marit klarte det, sa Weng, som hadde ryggen til langrennsdronningen Bjørgen helt inn i den siste utforkjøringen inn på skistadion i Lahti.

– Kunne du sett i ettertid vært mer offensiv?

– Jeg tror kanskje det, men både på skiathlon og 10-kilometeren gikk jeg på en kjempesmell. Da er det ikke lett å vite hvordan man skal gå underveis. Sånn sett var jeg litt overrasket over at jeg hadde en så god dag, sier Weng.

25-åringen står nå med seks VM-medaljer, fire av dem i gull.

