Treneren tror Bjørgen blir ekstra motivert av Johaugs comeback

Det tror han ikke minst med tanke på at Therese Johaug trolig vil være tilbake i sporet.

Selv om Lahti-VM ble kronet med Bjørgens fjerde gull på lørdagens tremil, så kan hun ikke tillate seg å slappe av foran sesongen som skal toppes med OL i Pyeongchang i 2018.

Da vil Marit Bjørgen være 37 år.

– Marit Bjørgen tar fire gull. Hva skal hun gjøre for å bli enda bedre til neste år?

– Det blir et nytt spenningsmoment i det at vi har Therese (Johaug) som kommer tilbake igjen til neste år. Marit må bare fortsette å stå på, hun. Dette er ikke noe hvilehjem, og jeg tror nok at hun lar seg motivere av at hun skal ut å konkurrere mot Therese igjen.

–Er det noe hun kan gjøre annerledes?

– Etter jul synes jeg at hun har fått gjort ting veldig, veldig bra. Jeg tror at hun brukte litt tid på å venne seg til den nye familietilværelsen og det at hun hadde en unge og forholdet til døgnrytmen og soving på natta og så videre. Etter jul fikk hun en aha-opplevelse i forhold til totalbelastningen som er viktig når en skal gå fort på ski, sa Hjelmeset etter lørdagens tremilsseier på stadion der Bjørgen gjorde sitt første VM for 16 år siden.

April

Bjørgen selv har ennå ikke ofret OL-sesongen særlig mange tanker. Hun sier at den jobben først starter i april.

Men hun tror fortsatt at hun har ting å lære også som 37-åring. Bjørgen fyller 37 dagen etter at årets verdenscupsesong er over 20. mars.

I år har hun stort sett styrt sine egne treningsdager, og det vil nok ikke bli veldig annerledes neste sesong. Bjørgen tror også Therese Johaug vil være veldig på hugget når hun er tilbake i konkurranseslag.

– Det var en kranglete innledning på denne sesongen, men fra høsten av har ting gått bra. Da har det sett mye lysere ut. Det blir mye av det samme til neste sesong. Jeg har trent mindre i år, og så får vi se, men det kommer nok til å bli mye av det samme.

– Du kan bli bedre?

– Jeg kan fortsatt bli bedre. Det er mye å gå på teknisk. Jeg kunne ha trent mye mer på det i år, men jeg har ikke hatt tid og har heller ikke alltid hatt folk rundt meg. Muligheten er til stede for at neste års oppladning kan bli enda bedre er til stede.

Fantastisk

Bjørgen dro til årets VM med håp om at hun skulle få med seg ett gull. Hun kaller det fantastisk at det endte med hele fire.

Det var ingen selvfølge at det fjerde skulle komme på tremila. Lenge holdt en stor gruppe følge, og det var først helt mot slutten at hun kvittet seg med sin argeste rival Heidi Weng.

– Det var ikke så mange som var villig til å være med og dra opp farten. Jeg kjente da jeg lå bak at det ikke kostet noe som helst. Og jeg så at det ble en rask tremil, og at det var vanskelig å gjøre noe, sa Bjørgen.

Hun skjønte at et hele ville avgjøres på tampen og hadde en plan for det. Bjørgen vet at det uansett vil skille litt så lenge det er snakk om 30 kilometer. Hun passet på at hun hele tiden lå i front.

Dessuten hadde hun en plan om hvor hun skulle slå til.

– I den nest siste bakken prøvde jeg meg, den er ganske lang, og da fikk jeg en liten luke. Jeg hadde noen på bakskia, men jeg kunne ikke snu meg. Da hadde jeg tanker om Lahti-svingen. Der prøvde jeg å bremse ned, for deretter å skyve ut igjen. Der fikk jeg de ekstra meterne på Heidi, konkluderte Bjørgen.

– Det var der jeg hadde sett for meg. Jeg tenkte mye på hvor jeg skulle gjøre det. Det var kynisk tenkt. Det gikk som planlagt i de to siste kilometerne, sa Bjørgen.

Slik snakker en rutinert mester.

