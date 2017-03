Slevik tapte, men ble mester

Slevik og Greåker hadde like mange poeng før siste serierunde, der begge sto overfor vanskelige bortekamper. Greåker måtte håpe at rivalen avga poeng, og slik gikk det også da Tunet vant 8-6.

Hjemmelaget avgjorde med to mål i siste periode i Høyenhallen, og dermed hadde Greåker sjansen.

Imidlertid ble det ingen poeng. Sveiva vant 4-3 i Rommenhallen, og Greåker endte på 2.-plass med like mange poeng som Slevik.

Tunet tok 3.-plassen tre poeng bak tetduoen, mens Sveiva og Akerselva endte ytterligere to poeng bak i den jevne tetstriden. Ned til Gjelleråsen på 6.-plass var det deretter et gap på 26 poeng.

Mens det var tap og jubel i tetstriden, ble det seier og fortvilelse for Harstad, som rykker ned tross 8-7-seier over Sandnes i siste runde. Harstad lå under 4-6 før siste periode, men vendte til seier og håpet å unngå direkte nedrykk.

Imidlertid vendte Fredrikstad 3-4 til seier 5-4 borte mot Grei i siste periode, og knep kvalifiseringsplassen med like mange poeng som Harstad.

Etter avsluttet serie valgte de beste lagene sine kvartfinalemotstandere i NM-sluttspillet: Slevik – Haugerud, Greåker – Gjelleråsen, Tunet – Sandnes og Sveiva – Akerselva.

Kvartfinalene avgjøres i best av fem kamper. NM-finalen spilles i Ekeberghallen i Oslo 9. april.

