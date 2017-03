Siste sjanse for hopperne: – Laggull ikke noen B-vare

Hopplandslaget avviser at et laggull har et B-preg.

– Nei, det er ingen form for B-vare. Utøverne er veldig stolte over å være i et mesterskap for landet sitt. Selv om hopp er en individuell idrett, reiser vi hele tiden rundt som lag. En lagkonkurranse har stor verdi for utøverne, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Norge vant i Falun for to år siden.

– Det er en annen type konkurranse, plutselig kjemper man med hverandre – ikke bare mot hverandre, sier Stöckl.

Ingen skal skjelles ut

Han innrømmer at enkelte utøverne blir mer nervøse i en lagkonkurranse, siden feil vil kunne få følger for lagkameratene.

– Du kan bli syndebukk dersom du gjør det dårlig. Jeg tror det ligger en liten frykt der blant utøverne, men ikke fra min side. Ingen skal skjelles ut, uansett, påpeker suksesstreneren.

Norge har tatt hoppmedaljer i alle VM siden 2003. Nå kan den rekken ryke.

– Alle fire må gjøre to gode hopp, og kanskje må vi ha litt tur med at noen av de andre landenes utøvere har en dårlig dag, sier Anders Fannemel.

Han er eneste gjenværende utøver fra gullgjengen for to år siden.

– Vi er mer lagutøvere enn folk der hjemme tror. Vi bruker mye tid sammen for å bli best mulig. I hopp er vi helt avhengige av gode lagkamerater for å prestere, sier Fannemel.

Hornindal-hopperen holder Polen som den store favoritten.

– Det ser ut som polakkene blir laget å slå. De hadde fire topp åtte i går, og da hadde tre av dem en litt dårlig dag, sier verdensrekordholderen.

Han er klar til å slå tilbake etter at seks tideler holdt Andreas Stjernen unna pallen i storbakkerennet torsdag.

– Nå er vi lei tidelene. Vi skal først og fremst kjempe om medaljer, og kanskje kan vi forsvare gullet vårt fra Falun, sier Fannemel.

Polske favoritter

Han får med seg Daniel-André Tande og Johann André Forfang i tillegg til Stjernen.

– Stjernen må bare fortsette som han gjør. Det samme gjelder Fannemel. Og Johann hørte jeg si at han måtte løfte blikket litt for å komme mer ned på underlaget. Gjør han det, vil han dunke enda lenger ned i bakken, sier Tande.

– Og selv må jeg få ut en god 1. omgang. Da blir vi veldig harde å slå, sier Kongsberg-hopperen.

– Hvem er favoritter?

– Polakkene blir sterke med fire stykker topp åtte individuelt. Det blir vanskelig å tukte dem, mens tyskerne og østerrikerne har hoppere som vil vise seg fram fra en bedre side enn de gjorde torsdag, sier Tande.

– Det er selvfølgelig litt annerledes å vinne individuelt, men et laggull står høyt i kurs, sier lysluggen før VMs siste hoppkonkurranse.

