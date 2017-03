Sánchez vraket da Arsenal tapte på Anfield

– Det var viktig med en reaksjon fra vår side, etter at vi tapte mot Leicester sist. Det var en flott lagprestasjon av oss i dag. Vi er veldig fornøyd med denne seieren, sa Mané etter kampslutt, ifølge BBC.

Mané, Roberto Firmino og Georginio Wijnaldum scoret for vertene, mens Danny Welbeck nettet for Arsenal. Det endte 3-1. Dermed tok Liverpool et viktig stikk i tetstriden. Nok en gang måtte Arsenal strekke våpen mot en topprival.

Sadio Mané tok på seg hovmesterrollen etter ni minutter på hjemmegress i Liverpool. Senegaleseren fikk ballen ute til høyre, banket ballen inn i feltet og fikk se at lagkameraten Roberto Firmino sendte hjemmelaget i føringen med en smart avslutning.

Fem minutter før hvilen ville den fotrappe Liverpool-vingen selv ha nettsus. Det fikk han også, og denne gang var det Firmino som gjengjeldte tjenesten. Brasilianeren mottok kula inne i Arsenal-boksen, vendte blikket til høyre, og der fant han en umarkert Mané. Sistnevnte dunket ballen i mål mellom beina på Arsenal-back Nacho Monreal. Liverpool-manager Jürgen Klopp jublet entusiastisk på sidelinjen.

Jekyll og Hyde

– Det er utrolig å se dette Liverpool-laget. Det er som en variant av Dr. Jekyll og Mr. Hyde, hvis det finnes noe slikt i fotballen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da Liverpool tok ledelsen 2-0. Han viste til at Liverpool har slitt mot antatt svakere motstand, men prestert i toppkamper.

Et svært tafatt Arsenal-lag fikk lite til å stemme før hvilen. Før kampstart ble det klart at Mesut Özil mistet oppgjøret grunnet sykdom, mens chilenske Alexis Sánchez overraskende ble henvist til benken. I stedet ble Olivier Giroud og Danny Welbeck foretrukket. Sánchez kom inn etter pausen, og da ble det plutselig mer liv i gjestene fra London.

Den første store Arsenal-muligheten kom tre minutter etter pause, men Olivier Girouds heading ble reddet av Liverpool-keeper Simon Mignolet.

En kort stund etter kom imidlertid reduseringen. Alexis Sánchez fikk ballen ute til venstre, sendte en fotrapp Welbeck gjennom, og engelskmannen vartet opp med en fin chip som gikk over Mignolet og i mål.

Sluttspurt

Begge lag hadde sine sjanser etter reduseringen, men Liverpool holdt unna foran egne fans. På tampen trygget Wijnaldum seieren med sin scoring til 3-1. Nederlenderen fikk ballen fra Divock Origi, og han gjorde ingen feil alene med Arsenal-keeper Petr Cech.

Liverpool klatret opp til en foreløpig tredjeplass med lørdagens triumf, mens Arsenal ble skjøvet ned til femteplass. Det er likevel svært tett i tetstriden.

Liverpool spilte oppgjøret uten kaptein Jordan Henderson. Midtbanemannen sliter med en fotskade.

