Norge på foreløpig fjerdeplass i laghoppingen

Også Østerrike og Tyskland er foran den norske kvartetten etter at Anders Fannemel og Johann André Forfang var nest best i sin gruppe, Daniel André Tande tredje best i sin og Andreas Stjernen femte best i sin.

Stjernen oppnådde flest poeng av de norske (145,7).

Det polske laget har vært klart best. Piotr Zyla, Dawid Kubacki og Maciej Kot var alle best i sin gruppe, mens ankermann Kamil Stock var nest best. Han ble overgått av Stefan Kraft, som hoppet Østerrike opp til 2.-plass.

Polen har 591,9 poeng, fulgt av Østerrike 574,5, Tyskland 573,1 og Norge 564,3.

Fannemel hoppet 131 meter, Forfang 126,5, Tande 126 og Stjernen 127,5. Kraft har hatt konkurransens beste hopp på 134 meter, som ga 161,6 poeng.

Meritter

Norge har vunnet lagkonkurransen i VM tre ganger. Laghopping kom på VM-programmet første gang i 1982. Johan Sætre, Per Bergerud, Ole Bremseth og Olav Hansson hoppet på det historiske laget som vant i Holmenkollen.

Etter fire finske seirer på rad og Østerrikes triumf i 1991, kunne Norge juble igjen i Falun i 1993. Bjørn Myrbakken, Helge Brendryen, Øyvind Berg og Espen Bredesen utgjorde det norske laget.

Den hittil tredje og siste norske seieren kom for to år siden, også den i Falun. Anders Bardal, Anders Jacobsen, Anders Fannemel og Rune Velta sørget for at "Ja, vi elsker" ble spilt på svensk jord.

Fannemel er eneste gjenværende deltaker i årets VM.

Så vidt

Ingen har vunnet lag-VM oftere enn Finland med sju triumfer, én mer enn Østerrikes seks. Norge har tre triumfer, Tyskland to. Det er arrangert 18 konkurranser.

Finland er på 8.-plass etter første omgang lørdag, og vertsnasjonen tok seg dermed så vidt til finaleomgangen.

Norge tok ingen individuelle hoppmedaljer i Lahti. Norge har tatt hoppmedalje i alle VM siden 2003.

