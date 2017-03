Njåtun henger med i VM på hjemmebane

Ida Njåtun fikk en flott start på sitt mesterskap med tredjeplassen på 500 meter med 39,25. På 3000 meteren fikk hun 4.09,99 og med 81.015 poeng etter to distanser er hun nummer seks.

Frisk 3000

Hun startet frisk, men rundetidene økte med nesten ett sekund per runde på de siste tre rundene.

– Jeg synes det er to gode løp. 500-meteren er jeg mest fornøyd med. Det var årsbeste på 3000 og årsbeste i Europa for meg på 500 meteren, sa Ida Njåtun til NTB.

– Det ble tungt på de siste rundene på 3000 meter. Hadde jeg klart å holde rundetidene nede så hadde jeg vært i litt bedre posisjon, sa Asker-løperen.

Japansk overraskelse

Miho Takagi vant 500 meter med 38,15 med personlig rekord med 1/10 sekund. Sammenlagtfavoritten Ireen Wüst tok annenplassen med 38,82. Takagi leder etter to distanser med 79,236 og er 0,61 poeng foran Wüst.

Wüst kan ta sitt sjette VM og har fått et solid overtak på sin tøffeste utfordrer Martina Sábliková som gikk inn til 40,11 på 500 meter. Den tsjekkiske veteranen er ute etter sitt femte allround-gull. Hun vant 3000 meteren med 4.02,2. Hun holdt likevel bare til 4.-plass etter to distanser, og hun har over 3,75 poeng opp til lederen.

De andre norske løperne gjorde en grei innsats. Sofie Karoline Haugen med 40,56 ble nummer 17. På 3000 noterte hun 4.18,71. Hun hadde bare en løper bak seg.

Den norske debutanten Camilla Lund gikk inn til 41,97. Det holdt til 24.- og sisteplass på åpningsdistansen. Med 4.26,56 ble hun sist også på 3000-meteren.

(©NTB)