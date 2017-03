NFF med ny hovedsamarbeidspartner

Det skriver Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding lørdag.

– Jeg er på vegne av norsk fotball glad for at Norsk Tipping gjennom denne avtalen forsterker sitt engasjement i fotballen. Sammen skal vi styrke trenerkompetansen i barnefotballen gjennom Grasrottreneren, og sammen skal vi løfte fram det viktige arbeidet som gjøres med Fair play, og mye mer, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, i pressemeldingen.

– Norsk Tipping er stolte og glade for å videreføre vårt gode samarbeid med Norges Fotballforbund i nye fire år. Sammen skal vi løfte og bygge bredden i norsk fotball. Gjennom Grasrottreneren sikrer vi gode trenere og rollemodeller for barn og unge rundt om i hele Fotball-Norge. Det er også viktig for oss å styrke og synliggjøre jente- og kvinnefotballen, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

Den nye samarbeidsavtalen omfatter ikke de to øverste divisjonene på herre- og damesiden.

– For Norsk Tipping betyr det en større satsing på bredden og grasrota lokalt. Samtidig ønsker vi sammen med fotballen å bygge landslagene til våre fremste flaggskip og rollemodeller, sier Havnelid.

Den totale verdien på samarbeidsavtalene mellom NFF og Norsk Tipping har nå en verdi på 25 millioner kroner per år.

