Murray tok sin 45. tittel i Dubai

Den skotske verdenseneren vant turneringen i Dubai for første gang. Han var i finale mot Roger Federer for fem år siden, men da tapte han.

Lørdag var det ingen tvil. Etter bare 73 minutter sto det 6-3, 6-2 i Murrays favør.

– Selvsagt er det hyggelig at jeg endelig vant her. Det er en god følelse å holde trofeet for første gang, sa han.

– Jeg spilte en god kamp i dag. Jeg hadde en treg start, men det har vært mange sene kvelder denne uken. Da jeg først kom i gang, beveget jeg meg godt og fikk spillet til å gli.

Murray har et godt tak på 35.-rangerte Verdasco og tok sin 13. seier over ham på 14 kamper.

Murray var i finale for sjuende gang på sine åtte siste turneringer.

Etter seieren reiser Murray til Los Angeles for å forberede seg til storturneringen i Indian Walles.

