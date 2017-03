Minnesota tapte stort i sesongåpningen

Lawrence Olum på Timbers fikk æren av å bli den første som scoret i årets MLS-serie. Det skjedde etter 14 minutter spill på hjemmebane i Portland i vestkyststaten Oregon.

Diego Valeri la på til 2–0 to minutter ut i andre omgang. Deretter var det en halvtime før Christian Ramirez reduserte for gjestene.

Etter 81 minutter var det igjen Diego Valeri som fikk nettkjenning. Det målet kom på straffe etter at den norske landslagsspilleren Demidov felte Fanendo Adi innenfor boksen. Ett minutt på overtid kom Adi til avslutning selv og sørget for 4–1, og ytterligere to minutter på overtid fastsatte samme Adi sluttresultatet til 5–1.

