Kristoffersen nærmest suverene Hirscher

Han kjørte inn til 1.11,63 lørdag og var i en klasse for seg etter en bortimot prikkfri omgang, Henrik Kristoffersen var den som kom nærmest, men han som tok den sure fjerdeplassen i VM, er på god avstand fra Hirscher, for det skiller 96 hundredeler mellom dem. Det kan ikke Kristoffersen ta igjen i finaleomgangen, dersom ikke Hirscher får et uhell.

Sveitseren Justin Murisier ligger på tredjeplass før finaleomgangen. Han er 1,10 sekund bak østerrikeren. Mens det skiller "et hav" av tid mellom Hirscher og Kristoffersen, skiller det ikke mer enn 55 hundredeler mellom nordmannen på annenplass og tyskeren Stefan Luitz på tiendeplass.

Leif Kristian Haugen, som imponerte og kjørte inn til en flott bronseplass i VM, lyktes ikke lørdag. Han ligger på delt 12.-plass og er 1,69 sekund bak Hirscher, mens Aleksander Aamodt Kilde ligger på 17.-plass etter at de 26 første løperne er i mål.

Marcus Monsen kjørte inn til 27.-plass fra startnummer 41 og ligger tre sekunder bak Hirscher, mens Bjørnar Neteland kjørte inn som nummer 34 og får definitivt ikke kjøre finaleomgangen.

(©NTB)