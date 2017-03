Jacobsen klar for VM-debut

30-åringen har nemlig aldri tidligere gått ei mesterskapstremil.

– Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har blitt syk to ganger, så nå har jeg fått beskjed om å være asketisk i to dager, i håp om at jeg skal klare å holde mesterskapet helt ut denne gangen, sa en smilende Jacobsen til NTB etter å ha fått stafettgullet sitt torsdag kveld.

Heming-løperen var tiltenkt en plass på tremilslaget både under VM i Val di Fiemme i 2013 og i Falun for to år siden. Begge ganger ble hun syk foran avslutningsdistansen og måtte se den glippe.

Nå kommer altså sjanse nummer tre, og den akter 30-åringen å gripe begjærlig.

Tre NM-medaljer

Om hun ikke har gått tremila i et mesterskap tidligere, vet Uhrenholdt Jacobsen godt hva som venter. I 2015 ble hun nummer tre på samme distanse under verdenscuprennet i Holmenkollen. Da ble det også gått fri teknikk.

I tillegg har Jacobsen tre NM-medaljer på distansen – ett gull og to bronser.

– Det er en krevende distanse, og det er absolutt en fordel å være offensiv og positiv mentalt. Det kommer helt sikkert til å være tunge perioder underveis, og det kan være tungt hele veien også for den sakens skyld, men det gjelder å være litt uredd, sier veteranen foran Lahti-avslutningen.

Hun er ikke så opptatt av å få nettopp ei mesterskapstremil på merittlista.

– Det hadde vært greit det, men det viktigste er å gå bra når man først går, smiler Heming-løperen.

Overskuddet avgjør

Tross en bustete sesong med formsvikt før jul og sykdom i oppkjøringen til VM har Jacobsen tilsynelatende truffet perfekt med VM-formen nok en gang. Torsdag avgjorde hun VM-stafetten på etappe nummer tre.

På spørsmål om en løper i god form i bunn og grunn behersker alle distanser, svarer Jacobsen:

– For min del tror jeg absolutt det. Tremila kommer samtidig på tampen av mesterskapet, og plutselig kan man være sliten. Noen annen kan også ha hatt mer stigning i formen underveis. Det handler om å bygge så mye overskudd som mulig i løpet av få dager.

– Du synes å ha hatt blitt sterkere for hvert renn i VM?

– Formmessig har jeg det, men det er overskuddet som blir det viktige nå. Det er totalbelastningen som koster krefter når det går så bra som det har gjort her, sier Jacobsen – som var sent i seng etter stafettgullet torsdag.

Fredag handlet alt om hvile og å samle overskudd foran VMs siste kraftanstrengelse.

