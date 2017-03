Hoppsjefen: – Betyr enormt mye

Johann André Forfangs monsterhopp på 138 meter, ny bakkerekord i storbakken i Lahti, la grunnlaget for den norske sølvmedaljen. Til slutt var kun den polske kvartetten bedre enn Anders Fannemel, Andreas Stjernen, Daniel André Tande og Forfang.

– Dette betyr selvfølgelig enormt mye. Vi har jobbet enormt hardt for dette, og at vi i grevens tid får et konkurransedyktig lag sier meg at vi har et system som er i ferd med å utvikle seg og kan skape en helt ny tid for norsk hoppsport i årene som kommer, sa hoppsjef Bråthen til NTB etter konkurransen.

Tidligere i vinter har Tande vært den store ledestjernen i norsk hoppsport. Bak Kongsberg-gutten har prestasjonene vært svært variable. I forkant av VM droppet både Fannemel og Forfang verdenscuprenn for å finne tilbake til formen.

Godt valg

Det valget viste seg å bli av det lykkelige slaget. På spørsmål fra NTB svarte Bråthen følgende på om han var bekymret da halvparten av lørdagens gullkvartett famlet etter formen på hjemmebane.

– Jeg var ikke det. Da hadde vi gjort en beslutning jeg mente var hundre prosent riktig. Jeg ville vært mer bekymret om vi ikke var i stand til å gjøre slike valg. Vi har modige trenere som gjør valg som ikke utøverne alltid liker. Det tror jeg Forfang og Fannemel er glad for i dag.

Lørdag kom belønningen for valgene som er tatt, og jobben som er gjort, den siste tiden. Hoppsjef Bråthen fikk spennende minutter under det som ble en dramatiske lagkonkurranse preget av til dels skiftende forhold.

Da Anders Fannemel landet på 112,5 meter i første gruppe i finaleomgangen, så det ille ut med norske øyne.

– Det er aldri over før det er slutt, men det så mørkt ut da Fannemel ble tatt av forholdene. Jeg visste ikke at hoppet hans var så enormt sterkt som det var før vi så resten av konkurransen. Det klarte jeg ikke se i øyeblikket, sa Bråthen.

Fryktløs Forfang

Forfang svarte nærmest umiddelbart med ny bakkerekord, og plutselig var medaljen på ny innen rekkevidde.

– Helt sinnssykt. Han har trenet hardt i mange år. Han er totalt fryktløs, i hvert fall for sånne ting, sa Bråthen om rekordmannen.

– Det hoppet han gjorde her i en finaleomgang i VM er noe av det råeste han har gjort noen gang. Spørsmålet er om han klarer å bli stabil på dette nivået, tilføyde han.

Hoppsjefen var lykkelig over at laget hans endelig fikk som fortjent.

– Det var helt fortjent at vi ble nummer to, og samtidig fikk vi et skirenn som viser fram hoppsporten på sitt aller vakreste og sitt aller mest brutale, sa han med henvisning til at forholdene ikke var på de tyske hoppernes side.

Sølvmedaljen betyr at Norge fortsatt har tatt medalje i hopp i hvert eneste mesterskap siden 2003.

(©NTB)