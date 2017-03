Haga fornøyd med fjerdeplass på stor norsk VM-dag

26-åringen gikk sitt første løp i Lahti-VM lørdag, og overrasket mange da hun hang med Marit Bjørgen og de andre stjernene.

Haga leverte sesongbeste med fjerdeplassen – etter to femteplasser tidligere i sesongen.

– Jeg merket i den siste bakketoppen at jeg var litt stiv. Jeg prøvde å bite tennene sammen for å begrense tapet mest mulig. Det er litt surt at det ble litt for mange sekunder der til Astrid, for jeg merker at jeg ikke klarer å kjøre det inn. Jeg kjempet det jeg hadde, og da kan jeg slå meg til ro med at det ble fjerdeplass, sa Haga.

Bare norske drakter

Hun var 5,5 sekunder bak bronsevinner Astrid Uhrenholdt Jacobsen, mens Heidi Weng knep sølvet bak VM-dronning Marit Bjørgen.

– Det å kjøre inn på stadion og bare se norske drakter foran seg og klare å berge fjerdeplassen, er en rå følelse, sa Haga.

Hun hadde vært VM-reserve helt til hun noe overraskende fikk sjansen på tremila etter at en formsvak Ingvild Flugstad Østberg takket nei til å gå lørdagens 30 kilometer.

Haga hang godt med fra start i en dramatisk og spennende VM-konkurranse.

– Jeg hadde ikke trodd det. Jeg hadde forberedt meg skikkelig på at det ville gå styggfort fra start med Marit i så god form. Så ble det litt mer lureløp med mye knuffing og staver som brakk. Det var bare å klare seg så best som man kunne, sa Haga.

Måtte klype seg i armen

Åsen-løperen hang med nesten hele veien inn til mål.

– Da jeg så at det bare var fem kilometer igjen og jeg var en del av (leder)gruppa, måtte jeg klype meg litt i armen og tenkte at «dette er ikke sant», fortalte 26-åringen.

– Det er slik jeg pleier å gå løpene mine. Jeg sliter litt de første fem kilometerne, før jeg kommer inn i det. Jeg tror jeg skal takke Marit for at hun ikke kjørte på enda hardere i dag. Da kunne det blitt verre, innrømmet den fornøyde VM-fireren.

Marit Bjørgen tok sitt 18. VM-gull og det fjerde i årets verdensmesterskap.

– Jeg trodde hun skulle ta dette lett. At Heidi klarer å følge henne til døra, er litt overraskende. Hun er i rå form. Vi må lære litt av Marit og Astrids formtopp, sa Haga.

De norske jentene vant samtlige seks øvelser i Lahti. Det har ingen nasjon klart tidligere. Russland vant samtlige øvelser under VM i Trondheim i 1997, men da sto kun fem øvelser på programmet.

