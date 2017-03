Forbannet Fannemel trodde alt var ødelagt

112,5 meter var slett ikke det han hadde sett for seg.

– Jeg tenkte at det var over. Det er vanlig i lagkonkurranser at når én lander for kort så er det som regel avskrevet. Det var godt å se at Forfang dunket til, sa han.

– Hva kan du si om hoppet til Johann André Forfang?

– Det var et klassehopp som han er ekstra god til å utnytte forholdene for, og da blir det langt.

–Hvordan kjennes det med sølv etter ditt eget hopp?

– Jeg var rimelig forbannet for at jeg ble sluppet ut på de forholdene jeg fikk. Jeg har fått plusspoeng i nesten alle hoppene mine i storbakken her, og da det ble pluss sju i annen omgang, så trodde jeg nesten ikke mine egne øyne, sa han.

– Jeg kom ut av hoppet, og det var helt dødt. Vinden kom fra siden, og jeg var en av de første som fikk kastevind fra siden bakfra. Det er som natt og dag når du kommer ut over kulen. Jeg trodde det var kjørt. Jeg fikk ikke med meg hvordan de andre hoppet. Jeg satt bare med lua foran ansiktet, sa Fannemel.

