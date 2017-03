Endelig fikk Stjernen kjenne på pallfølelsen

Lørdag kveld sto han på seierspallen nest øverste trinn og mottok sølvmedaljen i sentrum av VM-byen Lahti. Fredag var han også på medaljeseremoni, men da sto 28-åringen rett ved siden av seierspallen som følge av fjerdeplassen i storbakkerennet.

– Dette var hakket bedre. En god følelse, smilte Stjernen etter å ha fått VM-medaljen rundt halsen.

– Hva betyr medaljen for deg?

– Den betyr mye. Medaljen er et bevis på at jeg har lyktes litt i dette mesterskap og fått ut noen gode hopp, svarte trønderen, som fant motivasjon i den litt sure fjerdeplassen i storbakken.

– Jeg tenkte at neste gang jeg kom hit (til medaljeseremonien) skulle jeg stå på pallen, og det ga meg motivasjon. I tillegg må jeg takke mange gode lagkamerater som gjorde noen fantastiske hopp i dag, sa Stjernen.

Polen tok gullet

Han var siste hopper i aksjon for Norge i lørdagens lagkonkurranse, og Sprova-hopperen hadde dermed alt i sine hender i kampen om sølvet.

Polen var aldri truet i kampen om gullet.

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg tror ikke engang jeg så Alex (Stöckl) vinke. Plutselig var det grønt, sa Stjernen om de nervøse minuttene før han satte utfor i Lahti for siste gang i VM.

Trønderen landet på 125,5 meter og sikret hoppernes første medalje i årets VM.

– Jeg var så utrolig lettet. Jeg så jo på toppen hvordan det kom skrå vind i bakken, men vi berget det, sa Stjernen.

Krevende forhold

Sidevinden skapte trøbbel for utøverne. Anders Fannemel trodde han hadde spolert de norske mulighetene med sitt hopp på 112,5 meter.

– Vi hang brukbart med halvveis, men fikk en knekk med det første hoppet i finaleomgangen. Da tenkte jeg at det ikke var vår dag i dag heller, sa Stjernen.

– Vi fikk litt igjen tilbake da Forfang satte bakkerekord, fortsatte 28-åringen.

