Eckhoff skjøt seg bort på jaktstarten

Eckhoff så ut til å ha funnet godformen da hun gikk inn til annenplass på torsdagens sprint under prøve-OL i Sør-Korea, men viste svakhetstegn på den påfølgende jaktstarten lørdag.

Den norske jenta startet åtte sekunder bak verdenscupleder Laura Dahlmeier, men hadde tatt inn forspranget til første liggende skyting. En strafferunde mot Dahlmeiers fulle hus sørget imidlertid for at Eckhoff gikk ut 23 sekunder bak den tyske jenta.

– Utklassingsseier

To nye runder på neste liggende skyting gjorde at Eckhoff falt ytterligere på resultatlista, mens Dahlmeier noterte seg for to blanke serier før den avgjørende stående skytingen.

Dahlmeier skjøt like så godt fullt på siste skyting også, og VM-dronningen sikret seg en soleklar seier i Sør-Korea. Det var hennes niende verdenscupseier for sesongen.

– Det er en utklassingsseier av en annen verden, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Finske Kaisa Mäkäräinen ble nummer to, 1.12 minutter bak tyskeren. Franske Anaïs Bescond tok tredjeplassen.

Olsbu skjøt bra

Eckhoff ble beste norske på fjerdeplass, med totalt fem strafferunder.

Mens Eckhoff skjøt bort sine muligheter til pallplass, hadde Marte Olsbu siktet i orden.

Kun en bom fra siste skyting gjorde at Olsbu, som lå som nummer 24 etter sprinten, gikk seg opp til niendeplass.

Hilde Fenne og Marion Rønning Huber skjøt henholdsvis åtte og seks strafferunder, og endte begge utenfor topp 50 i Sør-Korea.

(©NTB)