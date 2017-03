Bronse-Astrid overvant smertehelvetet

30-åringen avsluttet verdensmesterskapet i Lahti med sin annen individuelle bronsemedalje på en liten uke. I tillegg var hun kun en hårsbredd fra å fravriste Heidi Weng sølvet på tremila. Målfoto måtte til for å skille de norske lagvenninnene.

Etterpå måtte en Jacobsen i store smerter ha hjelp av det norske støtteapparatet. Fallet helt innledningsvis på tremila hadde gjort VM-avslutningen til et av karrierens aller mest smertefulle skirenn.

På spørsmål fra NTB om hun vurderte å bryte underveis, svarer Jacobsen:

– Det var mest i starten og rett etterpå at jeg lurte på om det var noe vits i år prøve å fortsette. Samtidig er det andre ting som tar over i hodet, så man fortrenger det litt.

Ignorerte smertene

Setemuskulaturen og ryggen tok smellen da Jacobsen gikk i bakken på det isete og harde underlaget i Lahti.

– I tillegg slo jeg pusten ut av meg, sa Jacobsen, som måtte bruke tid på å jobbe seg fram i feltet igjen.

Etter det smertefulle fallet var tremila mest av alt en mental kamp for å komme seg til mål.

– Den mentale prestasjonen jeg gjorde i dag er blant de største jeg har gjort i karrieren. Fysisk sett var det kanskje ikke den beste, men måten jeg taklet utfordringene på underveis er jeg stolt over, sa Jacobsen.

30-åringen jobbet innbitt for å ignorere smertene i kampen for en ny VM-medalje. Det lyktes hun med til fulle.

– Jeg måtte koble ut hodet, og da er tydeligvis mye mulig. Dette var ikke den morsomste 30-kilometer jeg har gått, men det lå en veldig fin premie i enden, sa Jacobsen.

Medalje nummer ni

– Hvor vondt hadde du det der ute?

– Man kan vel fortsatt ikke måle smerte, men jeg følte at smertene var en større kamp enn alt det andre i rennet, sa Jacobsen.

At hun likevel klarte å tette luka til teten og deretter knipe karrierens niende VM-medalje, takker 30-åringen det hun omtaler som en "vill" form.

– Jeg tror bare at jeg er i syk form, og den har blitt bedre og bedre gjennom mesterskapet. Jeg tror nesten det er sånn at jeg ikke kjenner selv hvor god form jeg er i, sa Jacobsen, som ikke ville spekulere for mye i at hva tremila kunne endt med uten fallet.

– Resultatlista lyver ikke. Den beste vant, mens jeg ble nummer tre og er kjempefornøyd med det, smilte Heming-løperen.

Nå forbereder hun seg på smertefulle dager også i tiden som kommer.

– Det blir sikkert ikke godt å sitte i et flysete på vei hjem i morgen, smilte bronsevinneren.

