Bjørgen best i norsk VM-storeslem

Bjørgen sikret de norske langrennsjentenes storeslem med lagets sjette gullmedalje av seks mulige i Lahti da hun rykket fra lagvenninnen Heidi Weng på slutten.

– Det var høy fart, og det var vanskelig å gå i front. Mot slutten følte jeg at jeg måtte gå da det var igjen to kilometer, men jeg følte at noen var på skiene mine, men da jeg så at Heidi var litt bak trøkket jeg til i svingen. Jeg er veldig fornøyd. Jeg ville vinne i dag, men da jeg så forholdene skjønte jeg det kom til å bli vanskelig, sa Bjørgen til FIS-TV.

– Det viktigste er å ta gullet, men når vi følger opp med andre-, tredje- og fjerdeplass er det vanskelig å gjøre det så mye bedre. Jeg er naturlig nok veldig fornøyd, sa landslagstrener Roar Hjelmeset til NRK.

Storfavoritt

Weng tok sølvet, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til bronseplass. Ragnhild Haga ble nummer fire på en stor norsk dag.

Bjørgen debuterte i VM-sammenheng i 2001. To år senere ble hun verdensmester for første gang, og da snakker vi om sprint i Val di Fiemme. Siden er det blitt ytterligere 17 gull i VM. De seneste fire kom i Lahti.

– Det har vært et fantastisk mesterskap for min del. Det har gått over all forventning. Jeg er glad og fornøyd, men det skal bli godt å bli ferdig med det her. Det skal bli deilig å stå opp i morgen og bare slappe helt av, sa Bjørgen til NRK.

Bjørgen var storfavoritt på den avsluttende tremila i fri teknikk i Finland, og tok føringen i feltet etter fem kilometer. Det var imidlertid ikke snakk om et tidlig rykk og de andre utfordrerne, med Charlotte Kalla, Krista Pärmäkoski og Heidi Weng i spissen, hang på.

En tetgruppe på ti løpere holdt sammen med én mil igjen av løpet, og ingen ville heller ta sjansen på å bytte ski da gruppa var så tett samlet.

Kalla brakk staven

Etter 28 kilometer prøvde de norske å kvitte seg med konkurrentene, og da Kallas stav røk på verst tenkelig tidspunkt i en motbakke like før slutt, måtte hun se de norske jentene seile av gårde.

– Dette er helt krise for Kalla, ropte NRK-kommentator Jann Post.

Til passering ledet Bjørgen foran Weng, Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga, og de norske holdt unna inn mot stadion.

Bjørgen fikk en luke i Lahti-svingen, og Weng spurtslo Jacobsen i kampen om sølvet. Haga sikret norske storeslem med sin fjerdeplass.

