Torres slapp unna uten skader

– Takk for all omtanken og alle lykkønskninger. Jeg håper å være tilbake (på banen) om ikke lenge. Det var heldigvis ikke noe alvorlig, bare et skremmeskudd, skrev han på Twitter fredag formiddag.

Det var i 1-1-kampen mot Deportivo La Coruna han gikk ned og ble liggende bevisstløs på banen. Det så svært dramatisk ut da han ble brakt ut på båre med nakkekrage på.

– Jeg hørte lyden fra smellen helt til benken vår, sier Atlético-trener Diego Simeone til avisen Marca.

Torres var gjennom to CT-skanninger natt til fredag, men ingen skader er påvist.

