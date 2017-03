Tettey gir seg på landslaget

Det skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding fredag.

– Jeg skulle gjerne fortsatt på landslaget, og dette handler ikke om manglende motivasjon, men kroppen tåler ikke belastningen med spill for både klubb- og landslaget. Jeg spiller to til tre kamper i uka for klubblaget og sliter dessverre med at belastningen blir for stor når jeg i tillegg spiller landskamper, sier Tettey til fotball.no.

– Jeg ville gjerne fortsette å spille for Norge, og sa derfor ja til en ny kvalik, men merker at det ikke lenger er forsvarlig, fortsetter han.

Skadeproblemer

Trønderen spiller for øyeblikket for Norwich i den engelske mesterskapsserien. Tidligere har han spilt for både Rosenborg og Rennes. Tettey har imidlertid vært skadeforfulgt, og han har operert begge anklene, samt slitt med kneproblemer.

Det er ikke lenge siden Per Ciljan Skjelbred ga beskjed om at han også trakk seg fra landslaget.

Dermed har den nye treneren Lars Lagerbäck fått to nedslående meldinger.

– Jeg har forståelse for at Tettey ikke kan fortsette på landslaget når kroppen ikke tåler den totale belastningen. Det er synd, men det må vi forholde oss til. Det betyr at andre spillere får sjansen, sier landslagssjefen.

Rutinert

– Det blir spennende å følge de unge og lovende landslagsspillere, og Norge har fått en veldig erfaren trener som kan vise til veldig sterke resultater. Jeg ønsker spillerne og støtteapparatet lykke til, sier Tettey.

Tettey ender dermed 34 A-landskamper og tre mål. Midtbanespilleren debuterte i privatlandskampen mot Argentina på Ullevaal stadion i 2007.

– Alexander er en av våre mest rutinerte spillere, som vi gjerne skulle hatt med videre. Samtidig har han slitt med skader, og vi har forståelse for at belastningen blir for stor. Vi takker ham for den solide innsatsen han har vist på landslaget, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.

