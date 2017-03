Tande innrømmer destruktive VM-tanker

Nå forteller 23-åringen om VM-nedturen, der et av Norges største medaljehåp aldri ble venn med VM-bakkene.

15.-plass (normalbakken) og tiendeplass (storbakken) var langt unna folkets forventninger til hopperen som ble nasjonens og Mellom-Europas store kjæledegge med to rennseirer i hoppuka.

– Perioden (nedturen) ble litt lenger enn den skulle, fordi jeg var litt negativ i starten. Det ble destruktive tankemåter, erkjenner Tande overfor NTB.

Motgang fra første VM-dag

Utad har KIF-gutten fremstått blid og harmonisk, men bak det sjarmerende gliset har det vært et alvor kun noen få har visst om.

– Det har vært litt tungt den drøye uken her i VM, medgir Tande.

Verdenscuptreeren fant aldri rytmen i normalbakken, og problemene bare fortsatte i den store bakken der Tande tilbød seg å ofre plassen sin til Robert Johansson.

– Jeg merket det strengt tatt den første dagen vi hoppet. Jeg ble litt småirritert. Allerede da var det egentlig kjørt, sukker Tande.

– Jeg har slitt med å finne det positive. Jeg merket tidlig at hoppingen ikke var der den skulle. Da blir jeg sur, og da nytter det i alle fall ikke, sier Tande.

Sparer folk og ting

– Hvordan er du for omgivelsene når du går sur?

– Jeg blir bare sur på meg selv. Det går ikke ut over verken folk eller gjenstander. Men jeg klager på ting jeg ikke får gjort noe med. Jeg kan begynne å klage over dårlige forhold, selv om jeg egentlig ikke har det. Når du har et dårlig hopp, blir det enda tyngre, sier Tande.

Han forteller at nedturen begynte på den tekniske fronten.

– Noe av det har satt seg i toppen. Det starter teknisk og utvikler seg til noe i toppen (hodet). Det må jeg jobbe med. Det klarer jeg bra nå, sier Tande.

Han var lettet etter den solide finaleomgangen i storbakken. 129,5 meter var tredje best, men med 18.-plass fra 1. omgang var han aldri nær medaljene.

– Jeg merket tidlig (i VM) at jeg måtte finne noe positivt å klamre meg til, men dessverre har jeg tenkt negativt og på ting jeg ikke får gjort noe med. Da blir det litt stutt, og da blir det vanskelig å jobbe konstruktivt, innrømmer Tande.

Har sett mye

Landslagssjef Alexander Stöckl, som i vinter har jobbet med den ene utøveren etter den andre i svak form, har brukt mye tid på å få Tande tilbake i formen som gjorde at det ble seirer både i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck på nyåret.

– Jeg har prøvd å få ham til å fokusere på arbeidsmetoder og teknikk, sier Stöckl.

– De sier at du er god til å se folk «bak hjelmen».

– Jeg fortsetter med å være rolig, uansett om det går bra eller dårlig, forklarer østerrikeren.

– Jeg er nok ganske god på det (å se mennesker). Det er helt sikkert erfaringen som slår inn. Når du har jobbet som trener i 25 år, har du sett ganske mye. Da vet du hvordan du skal håndtere situasjoner, sier Stöckl.

En konkurranse gjenstår i ski-VM i Lahti. Lørdag skal laggullet deles ut. Norge vant for to år siden.

