Njåtun gleder seg stort til VM på hjemmebane

– Jeg gleder meg veldig til å gå. Det skal bli gøy. Det blir hjemmebane med masse kjentfolk på tribunene og veldig mange nordmenn som heier, sier Ida Njåtun til NTB.

Forrige gang det var VM på hjemmebane gikk Njåtun inn til femteplass. Hun tok bronse for to år siden da Martina Sábliková vant. Den tsjekkiske løperen er sammen med nederlandske Ireen Wüst den store favoritten.

Wüst går for sitt sjette mesterskap, mens Sablikova kan vinne for femte gang. Ifølge Njåtun har Wüst vist veldig bra form inn mot mesterskapet.

Mye å håpe på medalje

– Det kan nok bli litt mye å håpe på en medalje denne gangen ut fra slik det har vært denne sesongen. Men jeg håper å få en opptur denne helgen og avslutte sesongen på en bra måte.

– Det har vært mye bra trening den siste uken så jeg føler vi er godt forberedt, sier Njåtun.

– Det var kjempegøy å følge sprinterne fra Calgary. Helt utrolig at Håvard skulle ta medalje etter han stykke skade. Hege har kommet seg og gøy å se framgangen hun har hatt. Det var tydelig at deres innsats påvirket oss da vi fulgte løperne fra Inzell.

– Det var selvfølgelig mest gøy for dem, men det skaper helt klart en veldig god stemning i laget og en skikkelig opptur, sa Njåtun.

Alle distansene like viktige

– Jeg ser på alle distansene som like viktige. 500 meteren blir viktig for å få en god start. Også blir jo 3000 meteren viktig for å henge med, og 1500 meteren dagen etter. Ja det er vanskelig å si hvilken distanse som er nøkkelen til suksess. Det er viktig å få til gode løp på alle distansene, sier hun.

Hun skal gå sammen med Sofie Karoline Haugen og VM-debutanten Camilla Lund. De håper begge å levere tre gode distanser.

