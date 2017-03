Mot tidenes mest spennende NM-sluttspill

– Det blir spennende måneder framover, og det er høytid for klubbishockeyen. Det har vel aldri vært jevnere mellom de åtte lagene i en kvartfinale noen gang, sier Petter Thoresen til NTB.

Stavanger tar imot Stjernen, Lørenskog møter Lillehammer, Storhamar spiller mot Sparta Sarpsborg, mens Frisk Asker skal ut mot Vålerenga i kvartfinaleserien som avgjøres i best av sju kamper.

I fjor vant Stavanger over Lørenskog i NM-finalen. Da var Thoresen trener for NM-vinnerne Oilers.

Mot sju kamper

– Det er helt klart en mulighet for at samtlige kamper ikke avgjøres før i den sjuende kampen. Når det er sagt så tror jeg vel at det er de fire beste lagene fra serien som også tar seg til semifinalen, sier Thoresen.

Da tenker han på Stavanger, Lørenskog, Storhamar og Frisk Asker. Hvis så skjer må Stavanger velge mellom Storhamar og Frisk Asker som semifinaleomganger. Fjorårets semifinaler gikk mellom Stavanger og Storhamar og Lørenskog mot Vålerenga.

Thoresen har eller har hatt et bein i flere av kvartfinaleklubbene. Han har spilt og vært trener for både Vålerenga og Storhamar. Han har trent Stavanger i flere sesonger, og hans sønn Steffen Thoresen spiller for Lørenskog. Petter Thoresen bor dessuten i Hamar.

Jevnest

Stavanger vant årets serie først og fremst etter å ha vært det jevneste laget over tid fra september til mars. Både serietoer Lørenskog og serietreer Storhamar slet i begynnelsen av sesongen, men de andre lagene i kvartfinalene har hatt en litt mer jojo-opptreden i sine kamper.

Etter jul er det de to lagene som havnet nærmest Stavanger som har vært best i serien. Storhamar viste i kampen mot Stavanger i forrige uke hvor viktig det er å ha "fullt" lag og rullere på alle fire rekkene.

For første gang på svært lenge kunne Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen stille med fire solide rekker i en kamp. Det endte med en solid Storhamar-seier.

Det er det som har vært Stavangers styrke de siste årene. Laget har både hatt en solid spillerstall og en trener som har turt å "bruke" laget sitt.

– De lagene som tør bruke fire rekker i kampene vil over tid vinne. Det er utrolig viktig å kunne rullere på spillerne. Når det er snakk om sluttspill, er det både tøft fysisk og mentalt for spillerne, sier Thoresen.

