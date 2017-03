Hjem Moan kan bli fristet til OL-satsing

To ganger Magnus smilte bredt, selv om VM-gullet glapp. Superveteran Magnus Moan kan bli fristet til videre satsing, mens navnebror Krog sier duellen med Tyskland er et viktig signal for 2018-OL.