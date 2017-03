Kalla har aldri sett Bjørgen bedre

Lørdag avsluttes langrennskonkurransene på kvinnesiden med tremil i fri teknikk. Der er formsterke Bjørgen kjempefavoritt til å ta sitt fjerde gull i mesterskapet. I så fall skriver det norske laget VM-historie.

Aldri tidligere har én og samme nasjon stukket av med seks gull i samme verdensmesterskap. Jelena Välbe og Russland gjorde rent bord under VM i Trondheim i 1997, men den gangen ble det kun konkurrert på fem distanser.

Charlotte Kalla er blant dem som kan «snyte» Bjørgen og Norge for det siste gullet, men på spørsmål fra NTB om det er mulig å slå langrennsdronningen fra Rognes, innrømmer den svenske yndlingen at hun ikke ser hvordan det skal la seg gjøre.

– Oi, det tror jeg kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Jeg skal gjøre mitt aller beste, men mot Marit vet jeg nesten ikke hva man skal gjøre, smiler Kalla.

Aldri vært bedre

– Har du sett henne i bedre form noen gang?

– Nei, det tror jeg faktisk ikke, sier 29-åringen ærlig etter noen sekunders tenkepause. Svarer sier sitt. Kalla og Bjørgen har utkjempet tøffe dueller i skisporet i en årrekke.

Sverige fremste medaljehåp er samtidig ikke alene om å se mørkt på å skulle fravriste Bjørgen tremilsgullet lørdag.

– Hun er så sterk, at det vet jeg nesten ikke om er mulig, sier Finlands Kerttu Niskanen til NTB.

Kalla-lagkamerat Anna Haag er på samme linje.

– Hver eneste konkurranse er en ny konkurranse, og det er nye sjanser, men Marit har en sånn ekstrem rutine og har gjort dette så mange ganger, så hun er kjempefavoritt. Hun har vel de laveste oddsene det er mulig å ha, sier hun til NTB.

Varsler for utfordrere

At Bjørgen og Norge eventuelt gjør rent bord i Lahti, kommer ikke som noen stor overraskelse i den svenske leiren.

– Det er verken overraskende eller uventet. Marit har vist en helt utrolig form etter at hun kom tilbake etter Tour de Ski. Når det finnes en sånn utrolig løper, blir det gjerne sånn, sier Anna Haag.

Norges landslagstrener Roar Hjelmeset er i ferd med å oppleve braksuksess i sitt første mesterskap som hovedtrener for Bjørgen og co. Den sindige nordfjordingen hevder imidlertid han har minimalt med fokus på den historiske bragden laget hans er i ferd med å sette signaturen sin på.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha tatt fem av fem gull så langt. Skulle det ikke bli seks av seks, blir vi ikke veldig skuffet over det, sier han – og tilføyer:

– Det hadde vært moro, men det er ikke noe vi tenker veldig mye på.

– Hvem i all verden skal slå Bjørgen på tremila?

– Krista Pärmäkoski er en stor utfordrer. Det samme er Kalla. Når hun går så fort klassisk som hun har gjort her, vet vi at hun kan gå enda fortere i skøyting. Jessica Diggins kan også gjøre et fantastisk løp. Det finnes utfordrere, sier Hjelmeset til NTB.

Fasiten kommer lørdag.

