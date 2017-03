Hjelmeset forstår Østbergs tøffe valg

Gjøvik-jenta vendte selv tommelen ned for å gå avslutningsdistansen i Lahti lørdag. Østberg følte seg ikke klar til oppgaven etter å ha blitt vraket på stafettlaget – en nedtur 26-åringen omtalte som den største i karrieren.

Det tøffe valget åpnet for at Ragnhild Haga får sin etterlengtede VM-sjanse på mesterskapets neste siste dag.

Marit Bjørgen, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen var sikre kort på det norske laget. Til NTB sier landslagstrener Hjelmeset følgende om prosessen som lede til uttaket av den siste plassen:

– Det var en større diskusjon der vi oppsummerte det som har skjedd så langt i VM. Jeg har veldig respekt for at hun (Østberg) tenker som hun tenker. Vi måtte samtidig stille de rette spørsmålene for å være sikre på at hun hadde tenkt seg godt nok om, sånn at det ikke ble en avgjørelse hun angret på i ettertid. Det var en fin samtale og et godt valg.

Formbom

Han er samtidig lei seg over at Østberg bommet med formen til sesongens store høydepunkt.

– Vi har så mye glede av Ingvild i løpet av en hel sesong, og når man går så mange gode renn som hun gjør, må det være lov også for henne å puste ut en gang iblant, sier han – men tilføyer:

– Dette var selvfølgelig feil tidspunkt, men sånn ble det denne gangen.

Lørdag sender han Ragnhild Haga ut i Lahti-løypene til karrierens andre VM-distanse. Debuten kom i Falun for to år siden på 10 kilometer fri teknikk. Da ble det 29.-plass.

Kan klare topp seks

Hjelmeset mener det er grunn til å legge lista atskillig høyere denne gangen. Tidligere denne sesongen har Haga to femteplasser på 10 kilometer skøyting i verdenscupen.

– Ragnhild har gjort veldig mange gode skøyterenn så langt i vinter. I Ulricehamn var hun for eksempel bare noen sekunder bak Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Det er helt på sin plass og naturlig at hun får denne sjansen, sier landslagstreneren.

– Jeg synes at topp ti er det som skal være målet. På en veldig god dag er hun kapabel til å være blant de seks, spår han.

