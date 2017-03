Filip Ingebrigtsen langt unna finaleplass

Den regjerende europamesteren på samme distanse utendørs nådde ikke opp i et sterkt felt i Beograd. 23-åringen hadde bare 17. beste tid med 3.51,25. Han ble nummer seks i det som var det klart svakeste heatet.

Det skilte 8,16 sekunder opp til kvalifiseringens bestemann, tyske Timo Benitz. De to beste fra hvert heat gikk videre. Tre løpere fikk også finaleplass på tid, der den svakeste lød på 3.45,56.

Storebror Henrik Ingebrigtsen lyktes derimot mye bedre på 3000 meter. Han gikk enkelt videre til EM-finalen med tredje beste tid i fredagens kvalifisering.

Slått med 33/100

Rogalendingen var i mål på 7.55,26. Han ble nummer tre i det som var det klart sterkeste heatet i Beograd.

Ingebrigtsen ble slått med 33 hundredels sekund av Jonas Leandersson fra Sverige. Den italienske toeren Marouan Razine var foran med 9/100.

26-åringen har 7.45,54 som bestenotering på 3000 meter innendørs. Den ble satt i mars 2015.

Marius Øyre Vedvik klarte ikke å kvalifisere seg. Med 8.06,69 hadde han 15. beste tid, og det var kun de tolv raskeste som gikk videre.

Edruelig

Før mesterskapet sa pappa Gjert Ingebrigtsen følgende om sønnenes ambisjoner:

– Begge forventer å kjempe om medaljer. Samtidig må vi være edruelige og tenke at vi bestemte oss for å delta for bare noen dager siden, og dette er en pause fra vintertreningen, men man gir alltid alt når man får startnummer på brystet. Med samme nivå som de har prestert tidligere er det medaljer som er forventningen, sa han til NTB.

For Filip ble det bare med et løp i Serbia. For Henrik venter finalen på 3000 meter søndag klokken 16.55.

